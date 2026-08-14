Qué hacer este fin de semana en Jujuy: la agenda completa del 15 al 17 de agosto

Jujuy tendrá propuestas para todos los gustos durante el fin de semana: celebraciones tradicionales, Pachamama, actividades por el Día de la Niñez, deporte, festivales y espectáculos. Conocé qué hacer del sábado 15 al lunes 17 de agosto. El fin de semana del 15, 16 y 17 de agosto llega con una amplia agenda de actividades en San Salvador de Jujuy y diferentes localidades del interior de la provincia.

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Entre las principales propuestas aparecen el tradicional Toreo de la Vincha en Casabindo , celebraciones vinculadas a la Pachamama, festivales, fiestas patronales, actividades para los más chicos y eventos deportivos.

Además, el domingo Gimnasia de Jujuy recibirá a Chaco For Ever en el estadio 23 de Agosto por una nueva fecha de la Primera Nacional. A continuación, las principales opciones para organizar el fin de semana.

Una de las tradiciones más importantes de Jujuy vuelve a reunir a vecinos y visitantes en la Puna. Cada 15 de agosto , Casabindo celebra la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Asunción , jornada en la que se desarrolla el tradicional Toreo de la Vincha.

La celebración incluye misa, procesión, bandas de sikuris, danzas tradicionales y el momento central del toreo. A diferencia de otras prácticas taurinas, el objetivo de los participantes es quitar una vincha colocada entre las astas del toro para posteriormente ofrendarla a la Virgen.

Festival del Yacón y homenaje a la Pachamama en Bárcena

Lugar: Falda de Chorrillos - Bárcena

Falda de Chorrillos - Bárcena Día: sábado 15 de agosto

sábado 15 de agosto Acceso: no informado

El interior también tendrá una propuesta que combina producción, gastronomía y cultura. Se realizará el 6° Festival del Yacón y Homenaje a la Pachamama, con copleros, ballets, erkes y diferentes presentaciones artísticas.

La actividad forma parte de la agenda cultural difundida para el fin de semana largo y tendrá, entre otros artistas, la participación de Tomás Lipán y Taty Domínguez.

Regata NOA en el Dique La Ciénaga

Lugar: Playa del Dique La Ciénaga, El Carmen

Playa del Dique La Ciénaga, El Carmen Días: sábado 15, domingo 16 y lunes 17

sábado 15, domingo 16 y lunes 17 Horario: de 8 a 17

de 8 a 17 Acceso para espectadores: no se informa cobro de entrada

Por primera vez se realizará en El Carmen el Campeonato de Regatas del NOA, con la participación de atletas de distintas provincias y categorías.

La competencia se extenderá durante los tres días y se presenta como una alternativa para quienes quieran combinar deporte y una salida al aire libre en la zona de los Valles.

Serenata al Libertador

Lugar: Libertador General San Martín

Libertador General San Martín Día: sábado 15 de agosto

sábado 15 de agosto Acceso: no informado

En las Yungas también habrá actividad durante el sábado. Libertador General San Martín realizará la Serenata al Libertador, dentro de las propuestas culturales previstas para el fin de semana.

La actividad se suma a las conmemoraciones vinculadas al General José de San Martín, cuyo paso a la inmortalidad se recuerda cada 17 de agosto.

Purmamarca le canta a Santa Rosa

Lugar: Purmamarca

Purmamarca Día: sábado 15 de agosto

sábado 15 de agosto Acceso: libre y gratuito

Purmamarca será escenario de la serenata “Purmamarca le canta a Santa Rosa”, otra de las actividades incluidas en la programación cultural provincial para el sábado. La propuesta se enmarca en las celebraciones tradicionales que durante agosto se desarrollan en distintas localidades de la Quebrada.

Festival Tango y Pacha en Huacalera

Lugar: Predio Cultural de Huacalera

Predio Cultural de Huacalera Horario: desde las 8.30

desde las 8.30 Acceso: abierto al público

Huacalera tendrá una jornada que combinará la tradición andina con distintas expresiones culturales. Las actividades comenzarán por la mañana con la recepción y ubicación de puestos. A las 10 habrá una concentración y bienvenida, seguida de un desayuno comunitario y el acto protocolar.

Desde las 11 está previsto el ritual de la Pachamama, con la recepción de ofrendas a la Madre Tierra. La jornada continuará con música y diferentes propuestas culturales.

Domingo 16 de agosto

Festejo por el Día de la Niñez en San Pedro

Lugar: Plaza General Manuel Belgrano, San Pedro de Jujuy

Plaza General Manuel Belgrano, San Pedro de Jujuy Horario: desde las 15

desde las 15 Entrada: libre y gratuita

San Pedro prepara una tarde especialmente dedicada a los más chicos. El domingo habrá un festejo por el Día de la Niñez con show infantil, juegos recreativos, sorteos y diferentes propuestas para compartir en familia.

La actividad comenzará a las 15 y tendrá entrada libre y gratuita.

Fiesta Patronal en Honor a San Roque en Huacalera

Lugar: Huacalera

Huacalera Horario: desde las 10

desde las 10 Acceso: celebración comunitaria

La localidad de Huacalera continuará con sus actividades el domingo con la Fiesta Patronal en Honor a San Roque.

La celebración incluirá misa, procesión y entretenimientos comunitarios en honor al patrono de los enfermos y las mascotas.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever

Lugar: Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy

Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy Horario: 16

16 Entrada: paga

El deporte también tendrá un lugar importante en la agenda. Gimnasia de Jujuy recibirá a Chaco For Ever el domingo desde las 16, por la fecha 25 de la Primera Nacional. El encuentro se jugará en el estadio 23 de Agosto y tendrá el arbitraje de Lucas Cavallero.

El Lobo llega al partido después de tres derrotas consecutivas y buscará recuperarse para continuar peleando en los primeros puestos de la Zona B.

Actividades durante los tres días

Regata NOA

La competencia en el Dique La Ciénaga continuará el domingo 16 y lunes 17, entre las 8 y las 17, con deportistas de diferentes provincias. De esta manera, quienes quieran realizar una salida fuera de San Salvador tendrán tres jornadas para acercarse a la zona y acompañar la actividad deportiva.

Espectáculos pagos

Además de las actividades culturales, tradicionales y gratuitas, el fin de semana tendrá propuestas comerciales con entrada paga.

La Renga en Ciudad Cultural

Lugar: Ciudad Cultural, San Salvador de Jujuy

Ciudad Cultural, San Salvador de Jujuy Día: sábado 15 de agosto

sábado 15 de agosto Entrada: paga

Una agenda para recorrer distintos puntos de Jujuy

Las propuestas del fin de semana se distribuyen entre Capital, Valles, Quebrada, Puna y Yungas, con opciones para diferentes públicos.

Las tradiciones tendrán uno de sus puntos centrales en Casabindo, mientras que Huacalera combinará Pachamama y celebraciones patronales. El deporte estará presente con la Regata NOA y el partido de Gimnasia de Jujuy, mientras que San Pedro tendrá una de las propuestas gratuitas destinadas especialmente a las familias y los más chicos.

Antes de viajar hacia cualquiera de las localidades del interior, se recomienda consultar el estado de las rutas y verificar posibles modificaciones de último momento en horarios y programación.