Qué hacer este fin de semana en Jujuy: la agenda completa del 15 al 17 de agosto

Jujuy tendrá propuestas para todos los gustos durante el fin de semana: celebraciones tradicionales, Pachamama, actividades por el Día de la Niñez, deporte, festivales y espectáculos. Conocé qué hacer del sábado 15 al lunes 17 de agosto. El fin de semana del 15, 16 y 17 de agosto llega con una amplia agenda de actividades en San Salvador de Jujuy y diferentes localidades del interior de la provincia.
Entre las principales propuestas aparecen el tradicional Toreo de la Vincha en Casabindo, celebraciones vinculadas a la Pachamama, festivales, fiestas patronales, actividades para los más chicos y eventos deportivos.
Sábado 15 de agosto
Toreo de la Vincha y Fiesta de la Virgen de la Asunción en Casabindo
- Lugar: Casabindo
- Día: sábado 15 de agosto
- Acceso: libre para presenciar la celebración
Una de las tradiciones más importantes de Jujuy vuelve a reunir a vecinos y visitantes en la Puna. Cada 15 de agosto, Casabindo celebra la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Asunción, jornada en la que se desarrolla el tradicional Toreo de la Vincha.
La celebración incluye misa, procesión, bandas de sikuris, danzas tradicionales y el momento central del toreo. A diferencia de otras prácticas taurinas, el objetivo de los participantes es quitar una vincha colocada entre las astas del toro para posteriormente ofrendarla a la Virgen.
Festival del Yacón y homenaje a la Pachamama en Bárcena
- Lugar: Falda de Chorrillos - Bárcena
- Día: sábado 15 de agosto
- Acceso: no informado
El interior también tendrá una propuesta que combina producción, gastronomía y cultura. Se realizará el 6° Festival del Yacón y Homenaje a la Pachamama, con copleros, ballets, erkes y diferentes presentaciones artísticas.
La actividad forma parte de la agenda cultural difundida para el fin de semana largo y tendrá, entre otros artistas, la participación de Tomás Lipán y Taty Domínguez.
Regata NOA en el Dique La Ciénaga
- Lugar: Playa del Dique La Ciénaga, El Carmen
- Días: sábado 15, domingo 16 y lunes 17
- Horario: de 8 a 17
- Acceso para espectadores: no se informa cobro de entrada
Por primera vez se realizará en El Carmen el Campeonato de Regatas del NOA, con la participación de atletas de distintas provincias y categorías.
La competencia se extenderá durante los tres días y se presenta como una alternativa para quienes quieran combinar deporte y una salida al aire libre en la zona de los Valles.
Serenata al Libertador
- Lugar: Libertador General San Martín
- Día: sábado 15 de agosto
- Acceso: no informado
En las Yungas también habrá actividad durante el sábado. Libertador General San Martín realizará la Serenata al Libertador, dentro de las propuestas culturales previstas para el fin de semana.
La actividad se suma a las conmemoraciones vinculadas al General José de San Martín, cuyo paso a la inmortalidad se recuerda cada 17 de agosto.
Purmamarca le canta a Santa Rosa
- Lugar: Purmamarca
- Día: sábado 15 de agosto
- Acceso: libre y gratuito
Purmamarca será escenario de la serenata “Purmamarca le canta a Santa Rosa”, otra de las actividades incluidas en la programación cultural provincial para el sábado. La propuesta se enmarca en las celebraciones tradicionales que durante agosto se desarrollan en distintas localidades de la Quebrada.
Festival Tango y Pacha en Huacalera
- Lugar: Predio Cultural de Huacalera
- Horario: desde las 8.30
- Acceso: abierto al público
Huacalera tendrá una jornada que combinará la tradición andina con distintas expresiones culturales. Las actividades comenzarán por la mañana con la recepción y ubicación de puestos. A las 10 habrá una concentración y bienvenida, seguida de un desayuno comunitario y el acto protocolar.
Desde las 11 está previsto el ritual de la Pachamama, con la recepción de ofrendas a la Madre Tierra. La jornada continuará con música y diferentes propuestas culturales.
Domingo 16 de agosto
Festejo por el Día de la Niñez en San Pedro
- Lugar: Plaza General Manuel Belgrano, San Pedro de Jujuy
- Horario: desde las 15
- Entrada: libre y gratuita
San Pedro prepara una tarde especialmente dedicada a los más chicos. El domingo habrá un festejo por el Día de la Niñez con show infantil, juegos recreativos, sorteos y diferentes propuestas para compartir en familia.
La actividad comenzará a las 15 y tendrá entrada libre y gratuita.
Fiesta Patronal en Honor a San Roque en Huacalera
- Lugar: Huacalera
- Horario: desde las 10
- Acceso: celebración comunitaria
La localidad de Huacalera continuará con sus actividades el domingo con la Fiesta Patronal en Honor a San Roque.
La celebración incluirá misa, procesión y entretenimientos comunitarios en honor al patrono de los enfermos y las mascotas.
Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever
- Lugar: Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy
- Horario: 16
- Entrada: paga
El deporte también tendrá un lugar importante en la agenda. Gimnasia de Jujuy recibirá a Chaco For Ever el domingo desde las 16, por la fecha 25 de la Primera Nacional. El encuentro se jugará en el estadio 23 de Agosto y tendrá el arbitraje de Lucas Cavallero.
El Lobo llega al partido después de tres derrotas consecutivas y buscará recuperarse para continuar peleando en los primeros puestos de la Zona B.
Actividades durante los tres días
Regata NOA
La competencia en el Dique La Ciénaga continuará el domingo 16 y lunes 17, entre las 8 y las 17, con deportistas de diferentes provincias. De esta manera, quienes quieran realizar una salida fuera de San Salvador tendrán tres jornadas para acercarse a la zona y acompañar la actividad deportiva.
Espectáculos pagos
Además de las actividades culturales, tradicionales y gratuitas, el fin de semana tendrá propuestas comerciales con entrada paga.
La Renga en Ciudad Cultural
- Lugar: Ciudad Cultural, San Salvador de Jujuy
- Día: sábado 15 de agosto
- Entrada: paga
Una agenda para recorrer distintos puntos de Jujuy
Las propuestas del fin de semana se distribuyen entre Capital, Valles, Quebrada, Puna y Yungas, con opciones para diferentes públicos.
Las tradiciones tendrán uno de sus puntos centrales en Casabindo, mientras que Huacalera combinará Pachamama y celebraciones patronales. El deporte estará presente con la Regata NOA y el partido de Gimnasia de Jujuy, mientras que San Pedro tendrá una de las propuestas gratuitas destinadas especialmente a las familias y los más chicos.
Antes de viajar hacia cualquiera de las localidades del interior, se recomienda consultar el estado de las rutas y verificar posibles modificaciones de último momento en horarios y programación.
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