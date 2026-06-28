Javier Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete de Ministros , un día después de la renuncia presentada por Manuel Adorni. La designación se oficializó a través de un mensaje publicado por el mandatario en sus redes sociales.

El anuncio llegó luego de una reunión realizada en la Quinta de Olivos entre Milei, Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, donde comenzaron a definir los detalles de la transición.

La ceremonia de jura fue convocada para este martes a las 16 en la Casa Rosada.

El Presidente confirmó la designación mediante una publicación en su cuenta de X, donde compartió una fotografía junto al futuro jefe de Gabinete y Karina Milei.

"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16", escribió el mandatario.

Santilli se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete desde el inicio de la gestión de Milei en diciembre de 2023.

X de Javier Milei X de Javier Milei.

Un cambio tras la salida de Manuel Adorni

La llegada de Santilli se produjo luego de la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó la Jefatura de Gabinete y posteriormente anunció que también abandonará su lugar en el directorio de YPF para desvincularse completamente del Gobierno nacional.

De acuerdo con distintas versiones surgidas en la Casa Rosada, el actual ministro del Interior contaba con el respaldo de Karina Milei y mantenía una buena relación con el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque la decisión final fue tomada por el Presidente.

Manuel Adorni Manuel Adorni.

Quién es Diego Santilli

Diego Santilli se desempeña como ministro del Interior desde noviembre de 2025 y anteriormente ocupó distintos cargos en la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso nacional.

Durante los últimos meses estuvo al frente de las negociaciones con los gobernadores y mantuvo el diálogo con distintos bloques legislativos para impulsar la agenda parlamentaria del oficialismo.

Con su desembarco en la Jefatura de Gabinete, el Gobierno inicia una nueva etapa en la coordinación política del Poder Ejecutivo, mientras resta definir quién ocupará el Ministerio del Interior tras el cambio de funciones.