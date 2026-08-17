Javier Milei retoma su agenda pública encabezando el acto por San Martín

El presidente Javier Milei encabezará este lunes el acto central por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, en el Monumento al Libertador ubicado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.
Según anticiparon fuentes oficiales, el mandatario llegará después de las 14:30 y su discurso está previsto para las 15. También está prevista la presencia de todo el Gabinete nacional.
El acto marcará además el regreso de Milei a la agenda pública después de varios días en los que concentró su actividad en reuniones privadas y llamados desde la Quinta de Olivos.
Jorge Macri también participará del homenaje
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también estará presente en la jornada. Antes del acto encabezado por Milei, la Ciudad de Buenos Aires realizará su propio homenaje a San Martín en el mismo lugar.
Las actividades comenzarán a las 10, con música en vivo y propuestas para las familias. Macri dará un mensaje cerca del mediodía y, desde las 14:30, el espacio quedará a disposición del Gobierno nacional para el acto presidencial.
La presencia conjunta de Milei y Macri se producirá además en medio del acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO, luego de la reunión que dirigentes de ambos espacios mantuvieron la semana pasada en la Casa Rosada.
Javier Milei vuelve a la escena pública
El Presidente regresará así a las actividades públicas después de su participación en la ceremonia de asunción del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, realizada en Cali.
Desde su regreso al país, Milei mantuvo principalmente reuniones privadas en Olivos, mientras la mesa política encabezada por Karina Milei avanzó en negociaciones parlamentarias y contactos con sectores aliados.
La agenda del Gobierno también tendrá como uno de sus próximos puntos centrales la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. Según el cronograma informado, este martes habrá una reunión en Casa Rosada para avanzar en los preparativos.
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