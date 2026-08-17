Javier Milei homenajeó a San Martín: "La libertad se enfrenta a nuevos enemigos"

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín , realizado en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

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Durante su discurso, el mandatario sostuvo que “hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos internos y externos” y reivindicó el legado de San Martín como una referencia para la Argentina actual.

El Presidente aseguró que su Gobierno continuará defendiendo sus principios pese a las dificultades y afirmó: “Vamos a dar la batalla por la libertad donde sea necesario, sin importar el costo” .

En esa línea, sostuvo que el país necesita “libertad, crecimiento, orden y prosperidad” y planteó que la Argentina todavía tiene desafíos pendientes.

“Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo”, afirmó.

Milei también cuestionó a quienes, según planteó, buscan el regreso del modelo anterior y aseguró que ese camino produjo un empobrecimiento de la mayoría de la población mientras benefició a una minoría.

El legado de San Martín

Durante el acto, el mandatario vinculó su programa de Gobierno con el legado histórico del general San Martín y llamó a mantener la libertad como eje de las políticas públicas.

“Hoy tenemos que tener a la libertad como mandato entre ceja y ceja y seguir el camino de nuestro padre fundador”, expresó.

En el cierre de su discurso, Milei sostuvo que el principal objetivo debe ser preservar “el mayor legado del general San Martín: una patria libre y un pueblo floreciente”.

Milei, Karina Milei y Jorge Macri

Al inicio de la ceremonia, el Presidente estuvo acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

Además, fue recibido por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Milei y Macri se saludaron con un abrazo antes del comienzo del acto.