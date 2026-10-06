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6 de octubre de 2026 - 20:31
Jujuy.

Tensión en San Pedro: La Cantada frenó su show por insultos desde el público

La Cantada interrumpió momentáneamente su presentación durante la segunda jornada del Festival de la Peña Colorada realizada en San Pedro.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Cantada

El grupo jujeño La Cantada, integrado por los hermanos Néstor y Oscar González, se encontraba sobre el escenario de la segunda jornada del Festival de la Peña Colorada cuando, desde un sector del público, comenzaron a lanzar insultos. El evento se realizó el fin de semana en el predio de La Mielera en la ciudad de San Pedro.

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Ante la situación, Néstor González decidió interrumpir momentáneamente el espectáculo y dirigirse a los organizadores pidiendo encender las luces del predio para identificar a la persona que había lanzado agresiones verbales desde la multitud y que fuera retirado del lugar.

Más allá de cualquier diferencia, el respeto debe estar presente en una fiesta donde artistas y familias se reúnen para disfrutar de la música y la cultura jujeña”, expresó el integrante de La Cantada desde el escenario.

El pedido fue acompañado por buena parte del público, que manifestó su rechazo ante los insultos. Luego del tenso momento, el espectáculo continuó.

El episodio quedó registrado en videos realizados por personas que se encontraban en el festival y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde generó repercusiones entre los asistentes.

Agradecimientos e insultos

El hecho ocurrió en momentos en que el grupo sampedreño realizaba una pausa entre canciones para agradecer el acompañamiento de la gente y a la convocatoria de la organización del festival.

Mientras La Cantada desplegaba su repertorio ante una concurrida audiencia, la presentación debió ser interrumpida abruptamente tras una serie de agresiones verbales dirigidas desde el público hacia los músicos.

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