La industria y la construcción repuntaron en agosto tras la caída de julio. 

Tras un julio negativo, la industria y la construcción mostraron una mejora en agosto, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los detalles, en la nota.

La industria y la construcción lograron recuperarse en agosto después del retroceso registrado en julio. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad manufacturera creció 1,9% y la construcción avanzó 0,4% en la medición desestacionalizada , que permite comparar la evolución de ambos sectores frente al mes anterior.

La recuperación de agosto se dio luego de un fuerte retroceso registrado durante julio. Según los datos oficiales, el IPI manufacturero había caído 5,1% en su serie desestacionalizada , en tanto que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción ( ISAC) había mostrado una baja de 4,4% durante el mismo período.

Pese a la recuperación mensual, la comparación con agosto de 2025 mostró un desempeño negativo para ambos sectores . La producción industrial manufacturera cayó 3,2% interanual , mientras que la construcción registró una contracción del 4,4% , de acuerdo con las series originales.

Al analizar los primeros ocho meses del año, los resultados fueron dispares entre ambos sectores. La actividad industrial acumuló una contracción de 2,7% interanual, mientras que la construcción logró un crecimiento de 0,8%, aun con la baja registrada en agosto.

Qué pasó con cada rama de la industria

La mayoría de las ramas industriales cerró agosto con resultados negativos. De las 16 divisiones manufactureras relevadas, 11 registraron caídas interanuales, y el principal impacto negativo provino del sector de maquinaria y equipo, que presentó una contracción de 24%.

Dentro de esta división, la maquinaria agropecuaria cayó 37,9%, en tanto que los aparatos de uso doméstico retrocedieron 28% por la menor fabricación de heladeras y lavarropas.

Entre los sectores que más retrocedieron también se ubicaron “otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una caída de 20,6%, y prendas de vestir, cuero y calzado, que disminuyó 14,7%. El Indec atribuyó parte de este escenario a la menor demanda interna de productos nacionales y al avance de la competencia de bienes importados.

Entre las ramas que mostraron resultados negativos también se ubicó vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con una baja de 8,8%. En particular, la producción de vehículos automotores se contrajo 12%, mientras que los productos de metal retrocedieron 9,6% en la comparación interanual.

El panorama fue diferente en las ramas que lograron crecer durante agosto. “Otros equipos de transporte” encabezó las subas, con un incremento de 12,1%, explicado en buena medida por el fuerte avance de las motocicletas, cuya producción aumentó 27,8%.

Detrás se ubicaron refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con una suba de 4,7%, y sustancias y productos químicos, que avanzó 4%. Por último, las industrias metálicas básicas crecieron 3,3% y madera, papel, edición e impresión lo hizo 2,3%.

La rama de alimentos y bebidas mostró un comportamiento dispar en agosto y terminó con una caída interanual de 0,2%. Entre los segmentos que crecieron se destacaron la molienda de oleaginosas (+9,4%) y yerba mate, té y café (+10,6%). Del otro lado, la producción de carne vacuna disminuyó 8,1%, la carne aviar 8,4% y el vino 12,9%.

En el detalle de los insumos para la construcción, la mayoría presentó variaciones negativas frente a agosto de 2025. El asfalto encabezó las bajas, con una caída de 18,4%, seguido por el yeso (-17%), las cales (-13%), los pisos y revestimientos cerámicos (-11,9%) y los artículos sanitarios de cerámica (-11,4%).

En tanto, los ladrillos huecos registraron un retroceso de 9,7%, mientras que el hierro redondo y los aceros para la construcción disminuyeron 8,1%. También tuvieron bajas el cemento pórtland (-8,1%), el hormigón elaborado (-3%), los mosaicos graníticos y calcáreos (-2,3%) y las pinturas para construcción (-0,8%).