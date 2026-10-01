El vicepresidente de Estados Unidos visitará Argentina

JD Vance saluda a Javier Milei durante una visita del mandatario argentino a los Estados Unidos en 2025

El vicepresidente de Estados Unidos , JD Vance, visitará la Argentina durante noviembre y se espera que mantenga una reunión con el presidente Javier Milei , en un nuevo encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos. La información fue confirmada este jueves 1 de octubre por fuentes oficiales en Washington, aunque todavía no fueron precisados la fecha exacta, el lugar ni la agenda que desarrollará el funcionario estadounidense durante su estadía.

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La llegada de Vance tendrá además un componente histórico dentro de las relaciones bilaterales: será la primera vez en casi una década que un vicepresidente de Estados Unidos visite Argentina . El antecedente inmediato corresponde a abril de 2017, cuando Mike Pence llegó al país y mantuvo un encuentro con el entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.

Hasta el momento, la confirmación alcanza al viaje previsto para noviembre y al esperado encuentro con Milei. No existe todavía una agenda pública definitiva , por lo que resta conocer cuándo llegará Vance, cuántos días permanecerá en el país y qué otras reuniones formarán parte de su actividad oficial.

Vance y Milei ya tuvieron un encuentro previo. En octubre de 2025, durante una visita oficial del mandatario argentino a Washington, el Presidente se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca y allí mantuvo contacto con el vicepresidente estadounidense.

La nueva visita se producirá en un contexto de estrechos vínculos entre las administraciones de Milei y Trump. En noviembre de 2025, ambos países anunciaron un marco para un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, orientado a profundizar la relación comercial y generar condiciones para inversiones y negocios entre los dos mercados.

La relación también tiene una fuerte dimensión política y diplomática. Milei ha colocado el vínculo con Washington entre los ejes centrales de su política exterior y mantuvo numerosos contactos con la administración estadounidense durante los últimos dos años.

Quién es JD Vance

JD Vance es actualmente vicepresidente de Estados Unidos e integra la administración encabezada por Donald Trump. Antes de llegar a la vicepresidencia fue senador por Ohio y previamente sirvió durante cuatro años en el Cuerpo de Marines estadounidense, con un período de servicio en Irak. También estudió en la Universidad Estatal de Ohio y posteriormente se graduó en Derecho en Yale.

Su figura alcanzó notoriedad nacional antes de ingresar plenamente en la política por su libro autobiográfico Hillbilly Elegy. En 2022 fue elegido senador y dos años después Trump lo seleccionó como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de 2024.

La confirmación de su viaje abre ahora la expectativa sobre qué temas formarán parte de la reunión con Milei. Por el momento, cualquier detalle específico sobre la agenda permanece pendiente de confirmación oficial.

La visita se producirá además en un noviembre de fuerte actividad internacional para la Argentina: entre el 8 y el 11 de noviembre está prevista la visita apostólica del papa León XIV al país.