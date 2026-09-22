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22 de septiembre de 2026 - 21:02
Política.

Argentina y Estados Unidos firmarán un acuerdo de inversión por USD 6.000 millones

Argentina y Estados Unidos anunciarán un acuerdo de inversión para infraestructura y energía, con USD 6.000 millones destinados al proyecto Argentina LNG.

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Por  Judith Girón
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La iniciativa contará con el respaldo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados. El acuerdo será presentado durante un foro sobre cadenas de suministros, energía e infraestructura que se realizará en el Consulado argentino en Nueva York.

El primer objetivo del acuerdo es cerrar una financiación de USD 6.000 millones para Argentina LNG, un proyecto que reúne a YPF, la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

Argentina LNG es, hasta ahora, el proyecto con mayor RIGI presentado, con una inversión total estimada en USD 51.000 millones.

El desarrollo contempla producción, transporte, procesamiento y exportación de gas natural licuado, con recursos provenientes de Vaca Muerta.

Un proyecto estratégico para exportar gas

Argentina LNG prevé instalar dos unidades flotantes de licuefacción frente al Golfo San Matías, en la costa de Río Negro.

La capacidad inicial sería de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con posibilidad de ampliarla hasta 18 millones de toneladas.

Para abastecer el proyecto será necesario construir un gasoducto de 527 kilómetros desde Neuquén, además de un conducto para líquidos asociados y una planta de tratamiento.

Cómo se repartiría la inversión

Según la documentación presentada bajo el RIGI, el proyecto demanda USD 51.000 millones. El esquema contempla que aproximadamente el 70% provenga de financiamiento internacional y el 30% restante sea aportado por los socios.

YPF tendrá el 36% de las operaciones de producción, mientras que Eni y XRG tendrán un 32% cada una.

La sociedad prevé adoptar en noviembre la decisión final de inversión. Eni y XRG también tendrán participación como compradores de parte del GNL producido.

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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que la compañía está cerca de cerrar entre dos y tres contratos de exportación de gas natural licuado.

Cada acuerdo contemplaría volúmenes de entre 500.000 y 1,5 millones de toneladas anuales de GNL.

En paralelo, YPF ya avanzó con el financiamiento de una primera etapa del proyecto, valuada en USD 15.500 millones. Según lo informado, 47 bancos participaron de las conversaciones iniciales y las propuestas recibidas superaron en 2,4 veces el monto requerido.

El contexto internacional

El acuerdo también se produce en un contexto de tensión sobre las rutas internacionales de transporte de energía. El artículo señala dificultades en los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab, vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

En Nueva York, Javier Milei y Donald Trump participaron además de una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, donde coincidieron en plantear la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro y el acceso a recursos naturales estratégicos.

Junto a Pablo Quirno y Chris Landau estarán Sarah Whitten, jefa comercial del EXIM; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Gerardo Díaz Bartolomé, cónsul argentino; y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental.

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