Javier Milei no viaja a la cumbre del Mercosur para supervisar la transición en el Gabinete

Javier Milei suspendió su viaje a Paraguay previsto para mañana en el marco de la cumbre de líderes del Mercosur, y permanecerá en Buenos Aires para trabajar en la transición en el Gabinete junto a Diego Santilli y sus ministros.

Desde Casa Rosada confirmaron que la decisión fue motivada principalmente "por los preparativos del acto de jura de Santilli como nuevo ministro coordinador", el cual está programado para este martes en el Salón Blanco de Balcarce 50 a partir de las 17:30 horas.

Asimismo, fuentes oficiales aseguararon que el canciller Pablo Quirno representará a la Argentina en el encuentro de Asunción en el lugar del mandatario nacional. El funcionario ya se encuentra en el país vecino desde esta mañana para participar de un encuentro con los ministros de Relaciones Exteriores del bloque.

El presidente Javier Milei aceptó las críticas del arzobispo Jorge García Cuerva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.