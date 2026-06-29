Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones.

Un nuevo hecho de vandalismo generó indignación entre los vecinos de Ciudad de Nieva. Durante la madrugada del domingo, sacaron libros de la biblioteca comunitaria ubicada en la Plaza de los Leones y los arrojaron a la fuente del paseo público.

Jujuy. La Escuela Nº275 del paraje Cara Cara en Yavi necesita la ayuda de todos

Informe. Jujuy es una zona sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo

La biblioteca funciona dentro de una antigua cabina telefónica adaptada como espacio de intercambio gratuito de libros, una iniciativa que busca fomentar la lectura entre los vecinos del barrio.

E l episodio fue advertido durante la mañana del domingo por quienes habitualmente visitan la plaza , que encontraron los ejemplares flotando en el agua.

Ricardo Juárez, vecino del barrio, fue una de las primeras personas en advertir lo ocurrido. " Vine esta mañana a la plaza y todos los libros estaban flotando en la Fuente de los Leones. Sacaron los libros de la biblioteca y los tiraron al agua ", relató.

El vecino recordó que la cabina ya había sufrido otro hecho de vandalismo semanas atrás. "Hace un mes rompieron los vidrios de la biblioteca y todavía no los arreglaron. Como quedaron dos vidrios rotos, pudieron sacar muchos libros", explicó.

Junto a otras personas, comenzó a rescatar los ejemplares que todavía podían recuperarse. "Nos dio mucha tristeza y nos pusimos a recogerlos. Quedaron algunos libros, pero muchos estaban en la fuente", comentó.

Rompieron la biblioteca de la plaza de los leones Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones.

Reclaman mayor cuidado del espacio público

Juárez manifestó su preocupación por el daño ocasionado a un espacio que pertenece a toda la comunidad. "Es un daño, es inconcebible. Nadie vio nada. Recién me di cuenta esta mañana", expresó.

También señaló que muchas personas pasaban por el lugar sin saber de dónde provenían los libros. "Todo el mundo miraba, pero no sabía que eran de la biblioteca de la plaza", indicó.

Además, aprovechó para reclamar un mayor compromiso con el cuidado del espacio público. "La plaza está muy sucia, nadie limpia y la gente tampoco levanta la caca de sus perros", afirmó.