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19 de junio de 2026 - 19:40
Economía

El dólar subió por cuarto día consecutivo y cerró a $1480, su máximo valor en 5 meses

El dólar blue cayó $5 este viernes y cerró a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según los operadores de la city. Quedó cerca de retornar a los $1.500, un valor similar a los niveles de principios de año.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El dólar subió por cuarto día consecutivo y cerró a $1480, su máximo valor en 5 meses.&nbsp;

El dólar subió por cuarto día consecutivo y cerró a $1480, su máximo valor en 5 meses. 

El dólar blue registró una baja de $5 este viernes y finalizó la jornada en $1.460 para la compra y $1.480 para la venta, de acuerdo con datos de operadores del mercado informal. Los detalles, en la nota.

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El dólar subió por cuarto día consecutivo y cerró a $1480

La cotización del dólar volvió a ganar impulso y alcanzó su valor más elevado desde el pasado 2 de febrero. El movimiento se da en un contexto donde comienzan a reducirse, por factores estacionales, los ingresos de divisas provenientes de la cosecha gruesa del sector agropecuario.

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El dólar blue cayó $5 este viernes y cerró a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según los operadores de la city. El tipo de cambio informal acumuló su sexta semana consecutiva de subas y quedó al borde de volver a la zona de los $1.500, un nivel que no se veía desde los primeros meses del año.

Durante la semana, el dólar paralelo acumuló un incremento de $20, mientras que en lo que va del mes registra una suba de $50, equivalente a un avance del 3,5%. De esta manera, la diferencia frente al tipo de cambio oficial mayorista quedó ubicada en torno al 1,3%.

Según analistas de la City, el avance del dólar responde a una combinación de factores, entre ellos el movimiento en el ingreso de divisas, las operaciones de colocación de deuda y la depreciación de monedas emergentes en un escenario marcado por la pausa del conflicto en Medio Oriente.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.461 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.490,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2%. El dólar MEP cerró a $1.477,03 y la brecha con el dólar oficial es de 1,1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

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El dólar cripto, también conocido como dólar Bitcoin, se ubica en $1.521,23 este viernes, de acuerdo con la cotización informada por la plataforma Bitso.

Bitcoin, la criptomoneda con mayor reconocimiento del mercado, cotiza en torno a los u$s63.123,98, de acuerdo con los datos de Binance.

Los factores de la suba del dólar

El principal factor detrás de la suba responde a un efecto estacional: por un lado, comienza a reducirse la oferta de dólares debido al cierre de la etapa fuerte de liquidación de la cosecha; por otro, aumenta la demanda por las vacaciones de invierno y los viajes al exterior vinculados al Mundial.

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Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, explicó que “creo que tiene que ver con una demanda algo más activa, tema turismo, Mundial y gastos en el exterior, ya que estamos próximos a las vacaciones de invierno. A ello se suman algunos vencimientos e importaciones que anticipan pagos en previsión de mayores subas en la cotización del dólar”.

Y agregó que “también puede influir el canje de deuda que el Gobierno está haciendo este jueves. Todo se conjuga, pero no veo nada raro; el recorrido es irregular, por ahí la semana que viene baja, veremos”.

A este escenario se agregan factores externos, como los movimientos en los mercados internacionales tras los anuncios de una pausa en el conflicto de Medio Oriente. En ese contexto, varias monedas de la región pierden valor y los inversores realizan ajustes en sus carteras.

Por ahora, el mercado no muestra señales de alarma, ya que el Banco Central continúa con compras diarias de divisas para reforzar las reservas internacionales. En lo que va de 2026, la entidad acumula adquisiciones por unos u$s10.800 millones.

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