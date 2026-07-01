miércoles 01 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de julio de 2026 - 17:06
Economía

La morosidad familiar subió en mayo: 7 millones ya no acceden a créditos

La morosidad alcanzó en mayo de 2026 a 5,8 millones de personas dentro del universo de deudores registrados en el sistema y 7 millones ya no pueden acceder a créditos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La morosidad familiar subió en mayo: 7 millones ya no acceden a créditos.&nbsp;

La morosidad familiar subió en mayo: 7 millones ya no acceden a créditos. 

La morosidad de las familias volvió a crecer en mayo y casi 7 millones de personas quedaron excluidas del sistema de crédito. La cifra surge de un informe de la consultora 1816, basado en la información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

Lee además
Morosidad en Argentina (imagen creada con IA).
País.

Deudas en Argentina: 4 de cada 10 menores de 35 años tienen atrasos en los pagos
Mercado cambiario. video
País.

El dólar volvió a subir y alcanzó su valor más alto desde el año pasado

image

Subió la morosidad y 7 millones ya no pueden pedir créditos

En medio del atraso salarial y del creciente endeudamiento de los hogares para afrontar gastos cotidianos, la morosidad alcanzó en mayo de 2026 a 5,8 millones de personas dentro del universo de deudores registrados en el sistema financiero.

image

Así lo reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en los datos de la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central. El relevamiento indicó que el 27,9% de los 20,9 millones de deudores registrados en el sistema se encontraba en situación de mora o con irregularidades en el pago de sus créditos.

Los datos reflejan el avance de las dificultades de los argentinos para cumplir con sus compromisos financieros, tanto en el sistema bancario como entre los proveedores no financieros de crédito.

En el caso de las familias, la tasa de irregularidad alcanzó el 15,3%. Dentro de ese universo, la morosidad en los bancos se ubicó en el 12,3%, mientras que entre las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros escaló hasta el 27,9%.

El informe del CEPA también muestra fuertes diferencias entre las provincias. En 12 de las 24 jurisdicciones del país, más del 30% de los deudores registrados presenta algún grado de morosidad. En el segmento de créditos a familias, los mayores niveles de irregularidad se registraron en La Rioja, San Luis, Catamarca, San Juan y Santa Cruz.

La Rioja encabezó el ranking, con una mora total en familias de 22,8%, compuesta por 17,5% de irregularidad bancaria y 29,4% en billeteras virtuales.

image

Detrás se ubicaron San Luis, con una tasa de irregularidad del 20,1% en el total de los créditos, 15% en el sistema bancario y 31,2% en billeteras virtuales y otros proveedores no financieros; Catamarca, con 20%, 16,3% y 27,4%, respectivamente.

San Juan, con 19,8%, 16,2% y 31,8%; y Santa Cruz, también con un 19,8% de irregularidad total, 13,4% en los bancos y 31,9% en las billeteras virtuales.

En el extremo opuesto, las menores tasas de irregularidad entre las familias se registraron en La Pampa, con un 9,1%; la Ciudad de Buenos Aires, con 10,1%; Santa Fe, con 12,4%; Entre Ríos, con 12,6%; y Córdoba, con 12,9%.

El detalle del informe sobre la morosidad

El fenómeno tiene un impacto especialmente fuerte entre los jóvenes: 4 de cada 10 personas menores de 35 años con préstamos activos registran al menos una obligación en mora, ya sea con entidades financieras o con proveedores no financieros de crédito.

image

En el caso de las empresas, el nivel de irregularidad pasó del 3,3% al 3,5%, mientras que el total del sector privado avanzó del 7,3% al 7,7%.

El informe aclaró que el dato definitivo podría registrar algún ajuste marginal, ya que el Banco Central suele actualizar más de una vez la base de datos de la CENDEU.

La tasa de mora se multiplicó por más de cinco en menos de dos años: pasó de 2,5% en octubre de 2024 a superar el 12% en mayo de 2026. El salto registrado representa uno de los mayores deterioros del crédito en el sistema financiero argentino desde la crisis de la Convertibilidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Deudas en Argentina: 4 de cada 10 menores de 35 años tienen atrasos en los pagos

El dólar volvió a subir y alcanzó su valor más alto desde el año pasado

Argentina: el pueblo de Chaco que combina naturaleza, historia y una isla única

Habilitaron el Paso de Jama pero restringen el transporte de carga por vientos

Javier Milei adelantó que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central

Lo que se lee ahora
El dólar oficial cotiza esta miércoles 1° de julio a 1.505 pesos para la venta en las pizarras del Banco Nación.
País.

Dólar hoy: el oficial sube $5 y se vende a $1505 en el Banco Nación

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Sismo en Jujuy. video
Jujuy.

Sismos en Jujuy: por qué ocurren y cuáles son las zonas de mayor riesgo

Comercios atenderan en horario especial este viernes por el partido de Argentina.
Jujuy.

Por el partido de Argentina, comercios de Jujuy atenderán en horario corrido

Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy.
Educación.

Mundial en las escuelas de Jujuy: el viernes habrá clases y podrán ver el partido

Nuevos precios del combustible en Jujuy  video
Jujuy.

Bajó la nafta en Jujuy este 1 de julio: cuáles son los nuevos precios

Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026.
Sociedad.

Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel