La morosidad familiar subió en mayo: 7 millones ya no acceden a créditos. 

La morosidad de las familias volvió a crecer en mayo y casi 7 millones de personas quedaron excluidas del sistema de crédito. La cifra surge de un informe de la consultora 1816, basado en la información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

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País. Deudas en Argentina: 4 de cada 10 menores de 35 años tienen atrasos en los pagos

En medio del atraso salarial y del creciente endeudamiento de los hogares para afrontar gastos cotidianos, la morosidad alcanzó en mayo de 2026 a 5,8 millones de personas dentro del universo de deudores registrados en el sistema financiero.

Así lo reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en los datos de la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central. El relevamiento indicó que el 27,9% de los 20,9 millones de deudores registrados en el sistema se encontraba en situación de mora o con irregularidades en el pago de sus créditos.

Los datos reflejan el avance de las dificultades de los argentinos para cumplir con sus compromisos financieros, tanto en el sistema bancario como entre los proveedores no financieros de crédito.

En el caso de las familias, la tasa de irregularidad alcanzó el 15,3%. Dentro de ese universo, la morosidad en los bancos se ubicó en el 12,3%, mientras que entre las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros escaló hasta el 27,9%.

El informe del CEPA también muestra fuertes diferencias entre las provincias. En 12 de las 24 jurisdicciones del país, más del 30% de los deudores registrados presenta algún grado de morosidad. En el segmento de créditos a familias, los mayores niveles de irregularidad se registraron en La Rioja, San Luis, Catamarca, San Juan y Santa Cruz.

La Rioja encabezó el ranking, con una mora total en familias de 22,8%, compuesta por 17,5% de irregularidad bancaria y 29,4% en billeteras virtuales.

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Detrás se ubicaron San Luis, con una tasa de irregularidad del 20,1% en el total de los créditos, 15% en el sistema bancario y 31,2% en billeteras virtuales y otros proveedores no financieros; Catamarca, con 20%, 16,3% y 27,4%, respectivamente.

San Juan, con 19,8%, 16,2% y 31,8%; y Santa Cruz, también con un 19,8% de irregularidad total, 13,4% en los bancos y 31,9% en las billeteras virtuales.

En el extremo opuesto, las menores tasas de irregularidad entre las familias se registraron en La Pampa, con un 9,1%; la Ciudad de Buenos Aires, con 10,1%; Santa Fe, con 12,4%; Entre Ríos, con 12,6%; y Córdoba, con 12,9%.

El detalle del informe sobre la morosidad

El fenómeno tiene un impacto especialmente fuerte entre los jóvenes: 4 de cada 10 personas menores de 35 años con préstamos activos registran al menos una obligación en mora, ya sea con entidades financieras o con proveedores no financieros de crédito.

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En el caso de las empresas, el nivel de irregularidad pasó del 3,3% al 3,5%, mientras que el total del sector privado avanzó del 7,3% al 7,7%.

El informe aclaró que el dato definitivo podría registrar algún ajuste marginal, ya que el Banco Central suele actualizar más de una vez la base de datos de la CENDEU.

La tasa de mora se multiplicó por más de cinco en menos de dos años: pasó de 2,5% en octubre de 2024 a superar el 12% en mayo de 2026. El salto registrado representa uno de los mayores deterioros del crédito en el sistema financiero argentino desde la crisis de la Convertibilidad.