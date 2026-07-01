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1 de julio de 2026 - 16:46
País.

El dólar volvió a subir y alcanzó su valor más alto desde el año pasado

La cotización superó los 1.500 pesos y volvió a registrar aumentos por tercer día consecutivo en los segmentos oficial, informal y financiero.

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La tendencia alcista también alcanzó al mercado mayorista, donde la divisa avanzó siete pesos, equivalente a un 0,5%, y terminó la rueda en $1.489. De esta manera, quedó muy cerca del récord nominal de $1.492 registrado en octubre del año pasado.

Durante los primeros tres días de la semana, el tipo de cambio mayorista acumuló un incremento de $12. En lo que va de 2026, sostiene una suba de $34, equivalente al 2,3%.

Alta demanda en el mercado

La jornada volvió a presentar un elevado volumen de operaciones. En el segmento de contado se negociaron USD 823,9 millones, superando por tercera rueda consecutiva los USD 800 millones.

dólar
D&oacute;lar en Argentina.

Dólar en Argentina.

Analistas del mercado atribuyeron el movimiento a una menor oferta de divisas, vinculada con la reducción de la liquidación del sector agroexportador y con un escenario internacional menos favorable para las economías emergentes.

El techo establecido por el Banco Central dentro del régimen de bandas cambiarias se ubicó en $1.808,13. El dólar mayorista quedó $319,13 por debajo de ese límite.

También subieron el blue y los financieros

El dólar blue acompañó el movimiento y aumentó diez pesos, hasta alcanzar los $1.525.

Los tipos de cambio financieros también operaron en alza. El contado con liquidación llegó a $1.577, con un incremento del 0,7%, y alcanzó su cotización más alta desde octubre.

En el mercado de futuros se realizaron operaciones equivalentes a USD 1.700 millones. El contrato con vencimiento a fines de julio bajó hasta los $1.507.

Los especialistas siguen con atención el posible impacto de la aceleración cambiaria sobre la inflación y los precios internos durante las próximas semanas.

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