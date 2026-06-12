El riesgo país baja por segundo día consecutivo y se acerca a 430 puntos: qué pasa con el dólar

El riesgo país volvió a bajar por segundo día consecutivo y se ubicaba este viernes en 433 puntos , en medio de una mejora en la deuda argentina tras la decisión de una calificadora internacional. El indicador que elabora el JP Morgan quedó diez unidades por debajo del cierre anterior y se acercó a la zona de los 430 puntos.

Política. El riesgo país se desploma y roza los 450 puntos tras la mejora de la deuda argentina

La tendencia bajista se reforzó desde este jueves, luego de que S&P mejorara la calificación crediticia del país. Esa decisión se sumó a la recategorización previa realizada por Fitch y funcionó como impulso para los bonos argentinos.

Con la nueva caída, el riesgo país marcaba un nuevo mínimo en la era de Javier Milei. Además, se ubicaba en el menor nivel desde abril de 2018.

La última vez que el indicador había alcanzado un registro similar fue el 30 de abril de ese año, cuando cerró en 430 unidades.

El riesgo país cae con fuerza.

Bonos argentinos y mejora crediticia

La mejora en la calificación del país fue uno de los factores que impulsó la suba de los bonos argentinos y permitió que el riesgo país dejara atrás la zona de los 500 puntos.

Desde la consultora Outlier analizaron el impacto que tuvo la noticia en los activos locales durante la jornada anterior.

“La noticia disparó un rally de bonos y acciones y comprimió el riesgo país hacia la zona de 450 puntos básicos, en mínimos del año y de la gestión Milei”, dijeron con respecto a la performance del jueves, que se extendía en la apertura de hoy.

La Argentina se vio afectada por el movimiento, pero sirvió de prueba para los bonos soberanos, que experimentaron tenues descensos.

Qué pasa con el dólar

El dólar oficial operaba sin cambios en el Banco Nación y se vendía a $1450 este viernes 12 de junio. Por su parte, el dólar blue se mantenía también en ese mismo nivel.

El tipo de cambio continúa por debajo del valor registrado a fines de 2025, en un contexto de fuerte oferta por parte del agro, la energía y la minería.

Ante ese escenario, el Banco Central aprovecha para reforzar sus reservas y lleva comprados más de US$10.600 millones en lo que va del año.

El FMI aconseja un dólar más caro.

Los dólares financieros

En el mercado financiero, el tipo de cambio presentaba movimientos leves.

El dólar MEP avanzaba 0,3% y llegaba a $1452,70, mientras que el contado con liquidación subía 0,1% hasta $1495,48.