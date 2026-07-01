Jésica Cirio pidió excluir el video de los dólares como prueba en la causa por presunto lavado de activos

La defensa de Jesica Cirio pidió excluir el video de los dólares como prueba en la causa por presunto lavado.

La defensa de Jesica Cirio solicitó ante la Justicia que el video donde se la observa manipulando paquetes de dinero en dólares no sea incorporado ni considerado como elemento probatorio en la investigación que la involucra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos .

La presentación fue efectuada por su abogado defensor , quien argumentó que dicho material habría sido obtenido mediante una supuesta extorsión y a través de un acceso no autorizado a dispositivos electrónicos , en particular un teléfono celular.

El planteo se dio en paralelo a una serie de nuevas diligencias dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella , y al allanamiento concretado el lunes en la vivienda ubicada en Nordelta , propiedad que Jesica Cirio compartía con su entonces pareja, Elías Piccirillo .

Dicho operativo había sido requerido por el fiscal Sergio Mola, con el propósito de revisar el vestidor del inmueble y verificar si su disposición coincidía con el espacio que se observa en las imágenes difundidas públicamente. En la actualidad, la propiedad se encuentra alquilada a un productor agropecuario y su esposa, quienes presentaron el contrato de alquiler suscripto oportunamente con Piccirillo.

Piccirillo y Cirio.

Se tomaron fotos para comparar con el video de Jésica Cirio

De acuerdo con la información incorporada al expediente, los investigadores llevaron adelante distintas actuaciones y efectuaron levantamientos fotográficos del vestidor con el objetivo de contrastarlos con el contenido del video. A partir de ese análisis, se logró descartar que las imágenes hayan sido registradas dentro de la propiedad ubicada en Nordelta.

Con esa conclusión preliminar, la investigación quedó reorientada hacia el inmueble situado en Fincas de San Vicente, lugar donde Jesica Cirio convivió con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

De manera simultánea, el juez Armella dispuso que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) lleve adelante un análisis pericial de carácter técnico sobre el video en cuestión. El material que será sometido a estudio fue aportado por el diario La Nación y no proviene del teléfono celular de Jesica Cirio.

Allanaron a Jesica Cirio y a Elías Piccirillo tras la difusión de videos de la modelo con miles de dólares en efectivo.

La intervención pericial busca establecer si las imágenes son auténticas o no, tras la versión de la conductora, quien aseguró que el contenido habría sido editado o manipulado, e incluso planteó la hipótesis de una posible alteración mediante el uso de inteligencia artificial.

Por el momento, los indicios recopilados apuntan a que el video sería genuino, aunque la validación concluyente quedará supeditada al informe que elaboren los peritos intervinientes. Más allá de la autenticidad, la investigación judicial también procura determinar la fecha exacta de la grabación y reconstruir el contexto en el que se produjo el registro audiovisual.

Nuevas medidas en otra vivienda

En ese sentido, el juez a cargo ordenó nuevas medidas vinculadas a la vivienda de San Vicente. Entre ellas, dispuso la convocatoria a declaración testimonial de los efectivos policiales que participaron del último procedimiento de allanamiento en el lugar, así como también de las trabajadoras domésticas que cumplían funciones en esa propiedad.

Jésica Cirio La modelo, con el corazón ocupado. Foto: Instagram @jesicacirio

El tribunal también dispuso el secuestro del registro de seguridad del barrio privado, con el fin de analizar los ingresos y egresos consignados en los últimos años. La medida apunta a establecer quiénes tuvieron acceso al inmueble y, al mismo tiempo, verificar si en el lugar se llevaron adelante modificaciones en el vestidor que se observa en las imágenes, incluyendo posibles tareas de obra civil o trabajos de carpintería.

La causa también incorporó avances en el análisis de equipos electrónicos. Luego de los allanamientos realizados en inmuebles relacionados con Jesica Cirio y Elías Piccirillo, la conductora procedió a la entrega de su teléfono móvil bajo resguardo de cadena de custodia, con el objetivo de que los peritos informáticos intenten recuperar los metadatos asociados a los archivos originales y así determinar tanto la fecha precisa de la grabación como el origen del material audiovisual.

La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra a Martín Insaurralde se originó tras el viaje que el exfuncionario realizó en 2023 a la ciudad de Marbella, acompañado por Sofía Clerici, un episodio que adquirió gran repercusión mediática y fue conocido públicamente como el “Yategate”.

Martin insaurralde Sofia Clerici.jpg

En las últimas semanas, el expediente volvió a tomar impulso a partir de la circulación de videos en los que se ve a Jesica Cirio manipulando paquetes de billetes de dólares guardados en bolsas transparentes, en el interior de un vestidor.

En ese marco, el juez Armella desestimó la solicitud de detención presentada por el fiscal Mola en relación con Martín Insaurralde y Jesica Cirio, al considerar que resultaba prematura en esta instancia del proceso. Sin embargo, dispuso como medida cautelar la prohibición de salir del territorio nacional para los involucrados.

La restricción también se hizo extensiva a Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Martín Insaurralde, Gastón Barrachina, Víctor Mario Donadío y Sofía Clerici, quienes quedaron alcanzados por la misma limitación judicial.