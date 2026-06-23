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23 de junio de 2026 - 12:41
País.

Jésica Cirio entregó su celular a la Justicia para ser peritado

Se da en el marco de la causa contra la ex pareja de Jésica Cirio, Martín Insaurralde, por los videos de los fajos de dólares en el vestidor de la vivienda.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los videos con bolsas repletas de dólares que que podrían complicar a Insaurralde y Jésica Cirio.

La modelo y conductora Jésica Cirio entregó este martes su teléfono celular al juzgado federal de Lomas de Zamora, en cumplimiento de una orden del juez federal Luis Armella. El objetivo es determinar si en ese dispositivo se encuentran los videos originales en los que se observan fajos de dólares ocultos en lo que sería el vestidor de su ex esposo, Martín Insaurralde.

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El celular fue presentado por un abogado de Cirio y será sometido a peritajes para intentar recuperar las grabaciones difundidas recientemente, en las que se escucha la voz de la modelo mientras muestra importantes sumas de dinero guardadas en bolsas selladas y ocultas entre prendas de vestir.

Presunto enriquecimiento ilícito

La investigación busca establecer si las imágenes, que habrían sido registradas en 2023, fueron tomadas con el dispositivo aportado por la conductora. No obstante, fuentes judiciales señalaron que consideran poco probable hallar el material original en ese teléfono.

La medida se enmarca en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Insaurralde. En ese contexto, el magistrado también ordenó allanamientos para secuestrar computadoras, tarjetas de memoria y otros dispositivos electrónicos que pudieran contener los archivos buscados.

La Justicia sumará a la causa contra Martín Insaurralde los videos de Jesica Cirio con fajos de dólares.

Los procedimientos, impulsados por el fiscal federal Sergio Mola, se realizaron tanto en domicilios vinculados a Cirio como a su ex esposo más reciente, Elías Piccirillo. Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que no se encontraron elementos de interés para la investigación.

Durante uno de los allanamientos efectuados en el departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, efectivos de Gendarmería secuestraron 19.000 dólares en efectivo y armas registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino.

El “Yategate”

La causa judicial se originó en octubre de 2023 tras la difusión del denominado “Yategate”, episodio que involucró a Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici durante un viaje de lujo a Marbella. Desde entonces, la Justicia investiga la evolución patrimonial del ex funcionario y de otras personas vinculadas al expediente.

Actualmente, existe un pedido fiscal para citar a declaración indagatoria a Insaurralde, mientras continúan las pericias destinadas a determinar si su patrimonio puede justificarse con los ingresos obtenidos durante su trayectoria en la función pública.

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