Jesica Cirio y Elías Piccirillo fueron allanados tras la filmación de los miles de dólares en efectivo

Allanaron a Jesica Cirio y a Elías Piccirillo tras la difusión de videos de la modelo con miles de dólares en efectivo.

El juez federal de Lomas de Zamora , Luis Armella , dispuso una serie de allanamientos tras la difusión de videos en los que se observa a la modelo Jesica Cirio exhibiendo grandes sumas de dinero en dólares , guardadas en bolsas, valijas y cajones , dentro de lo que sería la vivienda de su entonces esposo, Martín Insaurralde , en el country Fincas de San Vicente .

Espectáculos. Jésica Cirio se mostró con su nuevo novio: quién es el empresario que la enamora

Armella está al frente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero , causa en la que el ex intendente de Lomas de Zamora aparece como principal sospechado . Los operativos se realizaron este domingo a solicitud del fiscal Sergio Mola , quien lleva adelante la instrucción del expediente .

Efectivos de la Gendarmería Nacional se hicieron presentes esta mañana en un departamento del barrio porteño de Palermo , situado en la intersección de Ortega y Gasset y avenida del Libertador , inmueble que estaría vinculado a la modelo Cirio . En paralelo, también llevaron adelante un allanamiento en la vivienda de Banfield donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo , quien fue la última pareja de la mediática.

El video completo de Jesica Cirio mostrando millones de dólares en el vestidor de Insaurralde. Con su voz en off cuenta todo. “Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”. pic.twitter.com/yKyRSBHn4S

Piccirillo es uno de los financistas que se encuentra bajo investigación en los tribunales de Comodoro Py , señalado como una pieza clave en las supuestas maniobras de corrupción relacionadas con las SIRA y el acceso al dólar oficial durante el régimen de restricciones cambiarias. Actualmente está detenido, acusado de haberle “plantado” drogas y un arma en el marco de un operativo falso a Francisco Hauque , quien fuera su ex socio.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo, el día de su casamiento.

El juez Luis Armella dispuso el secuestro de teléfonos celulares, computadoras portátiles y tarjetas de memoria. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por fuentes judiciales a Infobae, en los procedimientos no se halló ningún dispositivo que resulte de interés para la investigación.

Videos, dinero en efectivo y nuevas pruebas bajo análisis judicial

Por otra parte, los videos en los que se ve a Jesica Cirio en un vestidor rodeada de dinero en efectivo fueron difundidos originalmente por el diario La Nación. Según trascendió, ese material audiovisual habría sido registrado en el año 2023.

La existencia y concentración de ese dinero en efectivo pasó a considerarse un elemento de peso dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, causa en la que Cirio, Insaurralde y la modelo Sofía Clerici están alcanzados por una inhibición general de bienes.

En el plano personal, Insaurralde y Cirio contrajeron matrimonio en diciembre de 2014. La relación llegó a su fin en noviembre de 2022 y el divorcio quedó oficialmente formalizado en julio de 2023.

Detuvieron al ex marido de Jésica Cirio y a siete policías por plantarle un arma y cocaína a su ex socio.

La investigación que se lleva adelante en el fuero de Lomas de Zamora se puso en marcha en octubre de 2023, a partir de la difusión del viaje de alto nivel que el entonces jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires realizó a Marbella junto a Clerici, a bordo del yate denominado “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese mismo año. Las imágenes que salieron a la luz muestran a ambos en la embarcación consumiendo champagne y exhibiendo bolsos de marcas exclusivas. De acuerdo con un dictamen fiscal, el costo total del viaje ascendió a 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

La exconductora de Telefé agregó que ya está en trámite una causa judicial.

El patrimonio bajo la lupa y las inconsistencias detectadas

En su imputación, el Ministerio Público sostuvo que los bienes y el nivel patrimonial de Insaurralde no encuentran explicación razonable si se los contrasta con los ingresos que percibía en su rol como funcionario estatal: dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta 73,40 metros cuadrados; una casa en Lomas de Zamora; dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuales solo uno fue oficial, son algunos de los movimientos financieros más grandes que reseñó la fiscalía.

Los videos con bolsas repletas de dólares que que podrían complicar a Insaurralde y Jésica Cirio.

El descargo de Jesica Cirio

La conductora Jesica Cirio difundió un comunicado público luego de la circulación de los videos y aseguró que viene siendo víctima de un presunto intento de extorsión que se mantiene desde hace más de un año.

“Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, expresó en una carta que fue dada a conocer por su entorno cercano.

La exconductora de Telefé añadió que actualmente se encuentra en curso una denuncia judicial vinculada a ese mismo asunto, que ya está siendo tramitada en la Justicia: “Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 caratulada ‘CIRIO, Jessica s/d extorsión’”.

La Justicia sumará a la causa contra Martín Insaurralde los videos de Jesica Cirio con fajos de dólares.

“Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”, agregó.

En relación con ese material audiovisual, Cirio aclaró que “se trata de una secuencia de videos” y remarcó que en ellos “en las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.