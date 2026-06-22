La Justicia intimó a Jesica Cirio a que entregue su celular en las próximas horas.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo: el juez Luis Armella intimó a Jesica Cirio a entregar su celular en 24 horas para que sea sometido a peritajes judiciales.

Policiales. Jesica Cirio y Elías Piccirillo fueron allanados tras la filmación de los miles de dólares en efectivo

El juez federal Luis Armella intimó a Jesica Cirio a presentarse en su tribunal dentro de las próximas 24 horas para requisar su teléfono celular .

Los investigadores buscan acceder a presuntas imágenes que estarían en el dispositivo y que formarían parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Martín Insaurralde .

La medida fue tomada luego de la difusión de videos en los que se observa a la conductora recorriendo un vestidor y mostrando grandes cantidades de dinero en dólares almacenadas en bolsas, cajones y valijas.

Ese material fue incorporado al expediente y ahora la Justicia busca determinar su origen, autenticidad, fecha de grabación y contexto.

Según trascendió, el juez Armella también ordenó que Jesica Cirio fije domicilio para futuras notificaciones. Además, dispuso que, si es encontrada en la vía pública sin haber cumplido la orden, Gendarmería pueda secuestrar su celular y ponerlo a disposición de la causa.

Los videos fueron incorporados a la causa que investiga la evolución patrimonial de Martín Insaurralde y su entorno. Los investigadores buscan determinar si las imágenes fueron tomadas en la vivienda que compartían y si contienen elementos relevantes para el expediente.

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La decisión judicial se conoció luego de una serie de allanamientos realizados durante el fin de semana en propiedades vinculadas a Jesica Cirio y Elías Piccirillo.

Durante uno de los procedimientos, los investigadores encontraron unos 19 mil dólares en efectivo y armas, además de reunir documentación considerada relevante para la causa.

Por otra parte, Elías Piccirillo entregó su teléfono celular junto con la clave de acceso, aunque los peritos no hallaron en el dispositivo el material que buscaban. Ante esa situación, la Justicia avanzó sobre el celular utilizado por Jesica Cirio.

La causa es impulsada por el fiscal federal Sergio Mola, quien busca avanzar sobre distintas líneas de investigación vinculadas al patrimonio de Martín Insaurralde y de personas de su entorno.

El objetivo de la pericia será validar el material digital, comprobar su integridad y determinar en qué circunstancias fueron grabados los videos.

El comunicado de Jesica Cirio tras los videos difundidos

Tras la intimación judicial, Jesica Cirio publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó cualquier irregularidad. La conductora afirmó que los videos difundidos serían resultado de “manipulaciones digitales” y aseguró que sus ingresos provienen de su actividad profesional y fueron declarados ante los organismos correspondientes.

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Aunque la modelo permanece imputada en la investigación, hasta el momento no fue convocada a declaración indagatoria.