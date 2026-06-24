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24 de junio de 2026 - 19:28
Política

La Justicia investiga cuánto dinero aparece en los videos de Jesica Cirio

El fiscal federal Sergio Mola solicitó un peritaje técnico sobre los videos difundidos recientemente en los que Jesica Cirio aparece mostrando importantes sumas de dólares.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Justicia investiga cuánto dinero aparece en los videos de Jesica Cirio.&nbsp;

La Justicia investiga cuánto dinero aparece en los videos de Jesica Cirio. 

Tras la difusión de videos donde se ve a Jesica Cirio mostrando fajos de dólares en efectivo en un vestidor, el fiscal federal Sergio Mola pidió distintas medidas de prueba para establecer el origen del dinero y verificar la autenticidad del material.

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El fiscal federal Sergio Mola pidió la realización de un peritaje técnico respecto de los videos difundidos en los que se ve a Jésica Cirio exhibiendo importantes cantidades de dólares dentro de una vivienda que compartía con su exmarido, Martín Insaurralde.

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El peritaje tiene como finalidad estimar la suma de dinero exhibida en las imágenes, que forman parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según trascendió, el fiscal propuso la intervención de especialistas para analizar la densidad, las dimensiones y las secuencias de los videos, con el objetivo de estimar la cantidad aproximada de billetes de 100 dólares que aparecen guardados en cajones, cajas y valijas dentro de un vestidor.

Por otra parte, la Justicia ordenó realizar una inspección ocular en la propiedad ubicada en un country de San Vicente para determinar si se trata del mismo lugar que aparece en los videos.

Luego de los allanamientos en sus propiedades, Cirio puso a disposición su teléfono celular bajo cadena de custodia. Los especialistas informáticos avanzan con la extracción de metadatos para establecer la fecha exacta de grabación de los videos, el origen de los archivos, si las imágenes fueron editadas o modificadas y la autenticidad del material difundido.

Además, la Justicia convocó a varios testigos, incluido el contador de la expareja y efectivos policiales, para que brinden detalles sobre el contexto en el que se habrían tomado las imágenes.

La conductora negó la validez de las imágenes y sostuvo que los videos podrían haber sido alterados mediante “manipulaciones digitales”.

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Por otra parte, denunció presuntos intentos de extorsión ocurridos durante más de un año y señaló que las grabaciones fueron obtenidas sin su consentimiento.

Según su entorno, su patrimonio tiene origen en actividades privadas desarrolladas con anterioridad a su vínculo con Insaurralde y todos los bienes se encuentran declarados ante las autoridades fiscales correspondientes.

La causa que involucra a Martín Insaurralde

El expediente se vincula con la investigación surgida a partir del denominado “Yategate”, iniciado luego de que se conocieran imágenes del viaje de lujo de Insaurralde junto a Sofía Clerici en Marbella durante 2023.

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La investigación busca establecer si existen desajustes entre los ingresos declarados por el exfuncionario y su patrimonio. En ese marco, las nuevas grabaciones podrían adquirir relevancia como prueba para analizar el origen y la cantidad de fondos exhibidos en las imágenes.

Las reconstrucciones incorporadas al expediente indican que el vestidor registrado en las imágenes estaría situado detrás del dormitorio principal de la propiedad de San Vicente que compartían ambos.

La decisión judicial llegó tras varios allanamientos en propiedades relacionadas con la conductora y su expareja, Elías Piccirillo. En uno de esos procedimientos fueron encontrados aproximadamente 19.000 dólares en efectivo y armas de fuego a nombre de Nicolás Trombino.

Además, Piccirillo entregó su celular con la contraseña correspondiente, pero los investigadores no encontraron allí las pruebas que intentaban localizar.

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