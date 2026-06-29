La Justicia les prohibió salir del país a Jesica Cirio y Martín Insaurralde

El Poder Judicial rechazó los pedidos de detención solicitados contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio en el expediente que investiga al exjefe comunal de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito . Sin embargo, resolvió imponer la prohibición de salida del país para ambos.

La disposición también alcanza a Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Martín Insaurralde , hijos del exintendente; además de Gastón Barrachina , su sobrino ; Víctor Mario Donadío , ex cuñado del exfuncionario; y a la modelo Sofía Clerici .

La resolución judicial también establece que los implicados no podrán alejarse a más de 50 kilómetros del domicilio declarado sin contar previamente con autorización del juzgado . Asimismo, deberán informar al tribunal con antelación suficiente cualquier traslado que implique permanecer fuera de esa residencia por un período superior a 24 horas .

Entre las medidas dispuestas, el magistrado ordenó además la prohibición de egreso del país , con notificación a la Dirección Nacional de Migraciones , y fijó la obligación de permanecer dentro de un radio de 50 kilómetros del domicilio denunciado , excepto que medie permiso judicial expreso .

La decisión judicial se conoció luego de que el fiscal Sergio Mola solicitara la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio. No obstante, el juez Luis Armella rechazó el pedido al considerar que resultaba “prematuro” avanzar con la citación a indagatoria del ex jefe de Gabinete bonaerense.

La Justicia rechazó la detención de Martín Insaurralde y Jésica Cirio pero les prohibió salir del país.

De acuerdo con la información del expediente, la solicitud del fiscal se basaba en la sospecha de que el exintendente podría entorpecer la investigación mediante el ocultamiento de pruebas, además de la evaluación de un posible riesgo de fuga. Aun así, el magistrado desestimó las órdenes de detención requeridas.

De manera simultánea, el Ministerio Público Fiscal requirió realizar una inspección en el inmueble donde habrían sido grabadas las imágenes incorporadas al expediente. A su vez, solicitó el análisis pericial de los teléfonos móviles pertenecientes a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

Origen de la causa e hipótesis de la fiscalía

La investigación se originó a partir del viaje de alto nivel económico que Insaurralde realizó en 2023 a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. En las últimas semanas, el expediente volvió a tomar impulso tras la difusión de videos en los que Cirio aparece contando dinero en efectivo dentro del vestidor de la vivienda que compartía con el exfuncionario en San Vicente.

Jesica Cirio entregó su celular y la Justicia peritará los videos de los dólares.

En octubre de 2024, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco solicitaron que se cite a declaración indagatoria a Martín Insaurralde, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El requerimiento también alcanzó a un grupo de familiares, señalados en la investigación como posibles intermediarios o testaferros.

Uno de los puntos centrales del expediente gira en torno a la firma Sasaxa Libero S.A., identificada como la titular del inmueble que Insaurralde posee en la localidad de San Vicente.

En ese marco, el contador de la compañía brindó declaración testimonial y explicó que era quien firmaba los balances de la sociedad constituida por Martín Insaurralde junto a un familiar, aunque señaló que solía realizar esas tareas en distintos bares. Además, indicó que sus credenciales de la AFIP habrían sido utilizadas para presentar declaraciones juradas de la firma sin su participación directa.

Caso Insaurralde.

En su exposición, el profesional también afirmó que nunca tuvo contacto personal con Insaurralde y que el inmueble de San Vicente no figuró en ningún momento dentro de los estados contables que él suscribía.

Allanamientos, peritajes y análisis de dispositivos

En las últimas semanas, el Poder Judicial dispuso una serie de allanamientos en dos propiedades relacionadas con Jesica Cirio y su ex pareja Elías Piccirillo. Las diligencias se ordenaron luego de la difusión de videos en los que se advierten importantes sumas de dinero en dólares guardadas en bolsas plásticas transparentes.

Asimismo, el fiscal Sergio Mola solicitó la realización de un peritaje técnico sobre dicho material audiovisual, con el propósito de establecer con precisión el monto de dinero que aparece reflejado en las imágenes.

La Justicia rechazó los pedidos de detención contra Insaurralde y Cirio.

Luego de los procedimientos de allanamiento, Jesica Cirio hizo entrega de su teléfono móvil bajo resguardo de cadena de custodia. A partir de allí, el dispositivo fue sometido a un análisis por parte de peritos informáticos con el fin de recuperar los metadatos asociados a los archivos originales y así determinar con precisión la fecha de grabación en que fueron grabados los videos, además de su posible origen.