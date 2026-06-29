lunes 29 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de junio de 2026 - 12:28
Política.

La Justicia les prohibió salir del país a Jesica Cirio y Martín Insaurralde

La medida alcanza también a Sofía Clerici y otros implicados. La decisión llega tras el pedido del fiscal de detener al exintendente de Lomas de Zamora.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Justicia rechazó los pedidos de detención contra Insaurralde y Jésica Cirio.

La Justicia rechazó los pedidos de detención contra Insaurralde y Jésica Cirio.

El Poder Judicial rechazó los pedidos de detención solicitados contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio en el expediente que investiga al exjefe comunal de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, resolvió imponer la prohibición de salida del país para ambos.

Lee además
jesica cirio entrego su celular a la justicia para ser peritado
País.

Jésica Cirio entregó su celular a la Justicia para ser peritado
La Justicia investiga cuánto dinero aparece en los videos de Jesica Cirio. 
Política

La Justicia investiga cuánto dinero aparece en los videos de Jesica Cirio

La disposición también alcanza a Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Martín Insaurralde, hijos del exintendente; además de Gastón Barrachina, su sobrino; Víctor Mario Donadío, ex cuñado del exfuncionario; y a la modelo Sofía Clerici.

La Justicia les prohibió a Insaurralde y Cirio salir del país.

Restricciones judiciales y prohibición de salida del país

La resolución judicial también establece que los implicados no podrán alejarse a más de 50 kilómetros del domicilio declarado sin contar previamente con autorización del juzgado. Asimismo, deberán informar al tribunal con antelación suficiente cualquier traslado que implique permanecer fuera de esa residencia por un período superior a 24 horas.

Entre las medidas dispuestas, el magistrado ordenó además la prohibición de egreso del país, con notificación a la Dirección Nacional de Migraciones, y fijó la obligación de permanecer dentro de un radio de 50 kilómetros del domicilio denunciado, excepto que medie permiso judicial expreso.

La decisión judicial se conoció luego de que el fiscal Sergio Mola solicitara la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio. No obstante, el juez Luis Armella rechazó el pedido al considerar que resultaba “prematuro” avanzar con la citación a indagatoria del ex jefe de Gabinete bonaerense.

La Justicia rechazó la detención de Martín Insaurralde y Jésica Cirio pero les prohibió salir del país.

De acuerdo con la información del expediente, la solicitud del fiscal se basaba en la sospecha de que el exintendente podría entorpecer la investigación mediante el ocultamiento de pruebas, además de la evaluación de un posible riesgo de fuga. Aun así, el magistrado desestimó las órdenes de detención requeridas.

De manera simultánea, el Ministerio Público Fiscal requirió realizar una inspección en el inmueble donde habrían sido grabadas las imágenes incorporadas al expediente. A su vez, solicitó el análisis pericial de los teléfonos móviles pertenecientes a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

Origen de la causa e hipótesis de la fiscalía

La investigación se originó a partir del viaje de alto nivel económico que Insaurralde realizó en 2023 a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. En las últimas semanas, el expediente volvió a tomar impulso tras la difusión de videos en los que Cirio aparece contando dinero en efectivo dentro del vestidor de la vivienda que compartía con el exfuncionario en San Vicente.

Jesica Cirio entregó su celular y la Justicia peritará los videos de los dólares.

En octubre de 2024, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco solicitaron que se cite a declaración indagatoria a Martín Insaurralde, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El requerimiento también alcanzó a un grupo de familiares, señalados en la investigación como posibles intermediarios o testaferros.

Uno de los puntos centrales del expediente gira en torno a la firma Sasaxa Libero S.A., identificada como la titular del inmueble que Insaurralde posee en la localidad de San Vicente.

En ese marco, el contador de la compañía brindó declaración testimonial y explicó que era quien firmaba los balances de la sociedad constituida por Martín Insaurralde junto a un familiar, aunque señaló que solía realizar esas tareas en distintos bares. Además, indicó que sus credenciales de la AFIP habrían sido utilizadas para presentar declaraciones juradas de la firma sin su participación directa.

Caso Insaurralde.

En su exposición, el profesional también afirmó que nunca tuvo contacto personal con Insaurralde y que el inmueble de San Vicente no figuró en ningún momento dentro de los estados contables que él suscribía.

Allanamientos, peritajes y análisis de dispositivos

En las últimas semanas, el Poder Judicial dispuso una serie de allanamientos en dos propiedades relacionadas con Jesica Cirio y su ex pareja Elías Piccirillo. Las diligencias se ordenaron luego de la difusión de videos en los que se advierten importantes sumas de dinero en dólares guardadas en bolsas plásticas transparentes.

Asimismo, el fiscal Sergio Mola solicitó la realización de un peritaje técnico sobre dicho material audiovisual, con el propósito de establecer con precisión el monto de dinero que aparece reflejado en las imágenes.

La Justicia rechazó los pedidos de detención contra Insaurralde y Cirio.

Luego de los procedimientos de allanamiento, Jesica Cirio hizo entrega de su teléfono móvil bajo resguardo de cadena de custodia. A partir de allí, el dispositivo fue sometido a un análisis por parte de peritos informáticos con el fin de recuperar los metadatos asociados a los archivos originales y así determinar con precisión la fecha de grabación en que fueron grabados los videos, además de su posible origen.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jésica Cirio entregó su celular a la Justicia para ser peritado

La Justicia investiga cuánto dinero aparece en los videos de Jesica Cirio

Piden la detención de Martín Insaurralde en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 15 años de prisión del Padre Coco

La Justicia dejó firme el procesamiento del Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Lo que se lee ahora
Diego Santilli habló esta mañana y dio detalles de cómo se produjo su designación. video
Política.

Las primeras palabras de Diego Santilli: qué dijo al asumir como Jefe de Gabinete

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

La menor iba de acompañante en una moto.
País.

Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

¿Hay un pirómano suelto en San Pedro? Hallaron un artefacto incendiario debajo de una camioneta
Jujuy.

Encuentran una bomba molotov bajo una camioneta en Jujuy

Jujuy es sísmica: causas, zonas peligrosas y épocas de mayor riesgo
Informe.

Jujuy es sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo

San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

Por qué no hay clases en San Pedro de Jujuy este lunes 29 de junio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel