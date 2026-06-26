Piden la detención de Martín Insaurralde en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. 

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como imputado a Martín Insaurralde registró este viernes un nuevo avance. El fiscal Sergio Mola solicitó su detención y la decisión ahora quedó en manos del juez Luis Armella.

La difusión de los videos en los que Jésica Cirio muestra fajos de dólares en el vestidor de la casa que compartía con Martín Insaurralde tuvo una rápida repercusión judicial: apenas unos días después, el fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora .

La solicitud fue elevada al juez federal Luis Armella , encargado de decidir si corresponde ordenar la detención. De acuerdo con fuentes del ámbito judicial, el planteo tendría pocas posibilidades de avanzar porque no estarían dadas las condiciones previstas por la ley para disponer una prisión preventiva .

La investigación ya había registrado un avance en octubre de 2024, cuando los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco solicitaron la indagatoria de Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El requerimiento también alcanzó a varios de sus familiares, señalados en la causa como presuntos testaferros.

La firma Sasaxa Libero S.A., titular de la casa de Martín Insaurralde en San Vicente, aparece como una de las piezas clave de la investigación.

Durante su declaración testimonial, el contador de la empresa admitió que suscribía los estados contables de la sociedad fundada por Insaurralde y un familiar. También afirmó que realizaba esa tarea en bares y que terceros utilizaron sus claves de AFIP para presentar declaraciones juradas sin su conocimiento ni participación.

Entre los puntos destacados de su testimonio, el contador señaló que jamás conoció a Martín Insaurralde en persona y que la vivienda de San Vicente no fue incluida en los balances de la empresa que él firmó.

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La participación de Sergio Mola en expedientes de relevancia política no es nueva. En 2019 integró, junto a Diego Luciani, el equipo de fiscales que llevó adelante la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Desde entonces, Mola participó en las distintas instancias del proceso. Formó parte de la acusación durante el juicio, acompañó el pedido de condena y, una vez que la sentencia quedó firme, volvió a intervenir para solicitar que la expresidenta cumpliera la pena en una unidad carcelaria y no bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Las últimas medidas en la causa

Tras la difusión del video que mostraba fajos de dólares en bolsas plásticas transparentes, la Justicia ordenó allanamientos en dos viviendas relacionadas con Jésica Cirio y su expareja Elías Piccirillo.

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El fiscal Mola también pidió un peritaje técnico sobre los videos protagonizados por Cirio, difundidos el último fin de semana, con el objetivo de determinar con precisión la cantidad de dinero que aparece en las imágenes.

Después de los procedimientos judiciales en sus domicilios, Jésica Cirio entregó su celular bajo custodia judicial. Los peritos informáticos comenzaron a trabajar sobre el equipo para extraer información técnica de los archivos y establecer cuándo fueron grabados los videos y cuál fue su origen.