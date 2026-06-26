viernes 26 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de junio de 2026 - 20:29
Justicia.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 15 años de prisión del Padre Coco

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena del Padre Coco a 15 años de prisión por el abuso sexual de una menor de edad en la ciudad de El Carmen.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juicio al Padre Coco.

Juicio al Padre Coco.

La Corte Suprema Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el último recurso presentado por la defensa del sacerdote Ricardo Quiroga, Padre Coco, por el abuso sexual de una menor de 10 años en la Ciudad de El Carmen.

Lee además
Jorge Toconás es abogado de la Familia Herrera
Justicia.

Caso Padre Coco: "Existe una participación del párroco y los otros imputados"
Tribunales.
Jujuy.

Piden 20 años de prisión para el padre Coco, acusado de abusar de una niña

De esta manera el máximo tribunal del país dejó firme la sentencia de 15 años de prisión efectiva.

Caso Padre Coco: "Existe una participación del párroco y los otros imputados"
Padre Coco.

Padre Coco.

La decisión de la Corte llevó las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y declaró inadmisible el planteo de la defensa, que pretendía revisar las sentencias dictadas en las instancias previas de los tribunales provinciales invocando el beneficio de la duda.

Al aplicar el artículo 280 del Código Procesal, la Corte sepultó la última estrategia legal del religioso.

Qué dice el artículo 280

El Código Procesal en lo Civil y Comercial establece en su artículo 280: “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

Es lo que en la jerga jurídica y tribunalicia se conoce como “plancha” y habilita a la Corte Suprema a rechazar un caso sin necesidad de argumentar ni justificar. En los hechos, al rechazar el recurso, deja firme el fallo de la instancia anterior.

La sentencia de la justicia jujeña

El juicio, que comenzó en abril de 2024, involucró al sacerdote y otras dos personas. Las acusaciones contra Quiroga fueron por “Abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por ser cometido por dos personas y por ser miembro de un culto religioso, y corrupción de menores agravado por la edad de la víctima en concurso real”.

En mayo del 2024 el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy condenó a 15 años de prisión al párroco Ricardo Oscar “Padre Coco” Quiroga, acusado de abuso sexual a una niña de 10 años en 2020 en la localidad de El Carmen. La sentencia había rechazado también el pedido de prisión domiciliaria del sacerdote.

Juicio por el padre Coco
Juicio por el padre Coco.

Juicio por el padre Coco.

Otro hombre enfrentó cargos similares, mientras que la mujer fue señalada como autora de “Abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por ser cometido por dos personas y por ser miembro de un culto religioso, y corrupción de menores agravado por la edad de la víctima, en calidad de partícipe necesario, en concurso real”.

El Tribunal estuvo compuesto por las juezas Ana Carolina Pérez Rojas y Pamela De Las Cruces, y el juez Mario Ramón Puig.

Los hechos

Según la acusación, el 24 de octubre de 2020, la acusada llevó a la niña a una vivienda en el centro de El Carmen, donde Quiroga y otro hombre abusaron de ella. Posteriormente, la mujer la bañó y quemó su ropa interior para ocultar las pruebas, antes de devolverla a su familia. La menor reveló los hechos a su madre, quien denunció el abuso a la policía.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Padre Coco: "Existe una participación del párroco y los otros imputados"

Piden 20 años de prisión para el padre Coco, acusado de abusar de una niña

15 años de prisión para el padre Coco, primer sacerdote condenado por abuso sexual en Jujuy

La familia de la víctima apelará la condena al padre Coco

Ola polar en Jujuy: hasta cuándo dura y qué localidades afecta

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Confirmaron el cronograma de pagos para estatales de Jujuy: cuándo cobran en julio

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Confirmaron el cronograma de pagos para estatales de Jujuy: cuándo cobran en julio

Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral.
Sociedad.

Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral

Los dos profesionales acusados de homicidio culposo se abstuvieron de declarar, aunque autorizaron el análisis de sus celulares.
Justicia.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: imputaron a dos profesionales de la salud

Terremotos en Venezuela.
En vivo.

Minuto a minuto de los Terremotos en Venezuela: al menos 920 personas murieron y 3.360 resultaron heridas

Filtraron detalles de la tensa reunión entre Bielsa y referentes de Uruguay antes del duelo ante España. video
Deportes.

Mundial 2026: explosiva reunión entre Marcelo Bielsa y los jugadores de Uruguay

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel