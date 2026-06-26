La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 15 años de prisión del Padre Coco

La Corte Suprema Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el último recurso presentado por la defensa del sacerdote Ricardo Quiroga , Padre Coco , por el abuso sexual de una menor de 10 años en la Ciudad de El Carmen .

De esta manera el máximo tribunal del país dejó firme la sentencia de 15 años de prisión efectiva .

La decisión de la Corte llevó las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y declaró inadmisible el planteo de la defensa, que pretendía revisar las sentencias dictadas en las instancias previas de los tribunales provinciales invocando el beneficio de la duda.

Al aplicar el artículo 280 del Código Procesal, la Corte sepultó la última estrategia legal del religioso.

Qué dice el artículo 280

El Código Procesal en lo Civil y Comercial establece en su artículo 280: “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

Es lo que en la jerga jurídica y tribunalicia se conoce como “plancha” y habilita a la Corte Suprema a rechazar un caso sin necesidad de argumentar ni justificar. En los hechos, al rechazar el recurso, deja firme el fallo de la instancia anterior.

La sentencia de la justicia jujeña

El juicio, que comenzó en abril de 2024, involucró al sacerdote y otras dos personas. Las acusaciones contra Quiroga fueron por “Abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por ser cometido por dos personas y por ser miembro de un culto religioso, y corrupción de menores agravado por la edad de la víctima en concurso real”.

En mayo del 2024 el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy condenó a 15 años de prisión al párroco Ricardo Oscar “Padre Coco” Quiroga, acusado de abuso sexual a una niña de 10 años en 2020 en la localidad de El Carmen. La sentencia había rechazado también el pedido de prisión domiciliaria del sacerdote.

Juicio por el padre Coco Juicio por el padre Coco.

Otro hombre enfrentó cargos similares, mientras que la mujer fue señalada como autora de “Abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por ser cometido por dos personas y por ser miembro de un culto religioso, y corrupción de menores agravado por la edad de la víctima, en calidad de partícipe necesario, en concurso real”.

El Tribunal estuvo compuesto por las juezas Ana Carolina Pérez Rojas y Pamela De Las Cruces, y el juez Mario Ramón Puig.

Los hechos

Según la acusación, el 24 de octubre de 2020, la acusada llevó a la niña a una vivienda en el centro de El Carmen, donde Quiroga y otro hombre abusaron de ella. Posteriormente, la mujer la bañó y quemó su ropa interior para ocultar las pruebas, antes de devolverla a su familia. La menor reveló los hechos a su madre, quien denunció el abuso a la policía.