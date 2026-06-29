Las primeras palabras de Diego Santilli: qué dijo al asumir como Jefe de Gabinete

En medio de la repercusión por su designación como jefe de Gabinete , Diego Santilli brindó una nota en la que dijo que afronta el mayor desafío de su carrera y que ya tiene programadas reuniones de trabajo . El funcionario , que hasta ahora era ministro del Interior , detalló la convocatoria del presidente Javier Milei el domingo por la noche .

“ Anoche a las siete y cuarto, siete y veinte ”, detalló al precisar el horario exacto en que recibió el llamado. La ceremonia de jura está prevista para el martes 30 de junio a las 16 en la Casa Rosada .

También admitió que mantuvo una conversación ayer con el expresidente Mauricio Macri , a quien describió como una figura interesada en el progreso de Argentina . Sin embargo, remarcó que el liderazgo político del país recae en la actualidad, “ claramente y contundentemente ”, en manos de Javier Milei .

“Estoy convencido de que Macri es de las personas que quiere que Argentina salga para adelante”, afirmó Santilli en diálogo con Radio La Red. Y acotó: “El liderazgo hoy, claramente y contundentemente, es de Javier Milei, que ganó las elecciones, que las volvió a ganar y que si Dios quiere me gustaría vuelva a reelegir para que el cambio de la Argentina continúe y crezca por décadas”.

De todas maneras, Diego Santilli evitó dar detalles sobre el diálogo que mantuvo con Mauricio Macri. “Soy una persona muy respetuosa y mantengo mis conversaciones en el ámbito de la charla que mantuve”, afirmó.

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El nuevo rol en el Gobierno y la relación con el PRO

Por otro lado, la llegada del exvicejefe de Gobierno porteño a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación fue bien recibida por las principales figuras del PRO, espacio del que proviene, lo que abre dudas sobre cómo evolucionará el vínculo entre esa fuerza y La Libertad Avanza de cara al próximo año electoral.

En relación con ese tema, el flamante jefe de Gabinete optó por no anticipar definiciones concretas. En ese sentido, recordó que Javier Milei ha remarcado desde el comienzo de su gestión que no le interesa el origen político de quienes integren su equipo, siempre que compartan los principios de la libertad.

“Hablar de elecciones este año... nuestra tarea es que la contundencia que estás viendo suceda y continúe este segundo semestre. Después vendrá el año electoral, que es el año que viene”, expresó.

Milei oficializó a Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

La agenda económica y el impacto del clima político

Uno de los principales temas de la entrevista giró en torno a cómo el caso de Manuel Adorni terminó influyendo en la agenda del Gobierno de Argentina. Diego Santilli señaló que los avances económicos positivos quedaron en segundo plano debido al clima de tensión política registrado en las últimas seis semanas.

“La agenda económica viene dando números muy positivos: baja de inflación en abril, baja de inflación en mayo, viene junio pareciera en la misma tendencia, poder adquisitivo hacia arriba, los salarios le empiezan a ganar a la inflación, el riesgo país que baja fuertemente”, comentó. Y concluyó: “Con todo lo que pasó, quedaron tapadas”.

El exministro del Interior respaldó la actuación de Manuel Adorni hasta el cierre de su gestión. En esa línea, destacó que el jefe de Gabinete saliente continuó desempeñando sus funciones “hasta el último día” y remarcó que en la semana anterior a su renuncia se avanzó con la aprobación de distintas reformas en el Congreso, como el denominado “Súper RIGI” en la Cámara de Diputados y la resolución de la deuda histórica con los holdouts.

Diego Santilli habló tras ser designado.

“Hasta el último día, cada vez que tenía un tema de una provincia o un tema de una reforma, Manuel siempre estuvo sacando el decreto necesario, sacando la resolución necesaria”, aseguró.

Definiciones políticas y futuro electoral en suspenso

Diego Santilli también fue interrogado acerca de si le había advertido al presidente sobre el desgaste político que implicaba mantener a Manuel Adorni en el cargo. Su contestación fue breve, aunque contundente: “El que pone y saca a los funcionarios es el presidente, el que decide es el presidente. Yo digo mi visión en el lugar en el que la tengo que decir”.

Al finalizar la entrevista, al ser consultado sobre si mantenía firme su intención de postularse como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli eligió no entrar en especulaciones electorales.

Milei desplazó a Adorni tras tres meses de desgaste y designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

“Estoy ante la decisión más importante en materia política de mi vida. Mi cabeza está puesta acá”, expresó, sin brindar definiciones adicionales sobre sus planes a futuro.