Jesica Cirio pidió excluir el video de los dólares como prueba. 

La defensa de Jesica Cirio solicitó que el video donde aparece manipulando fajos de dólares sea excluido como prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Política. La Justicia les prohibió salir del país a Jesica Cirio y Martín Insaurralde

Jesica Cirio pidió que el video con fajos de dólares no sea incorporado como evidencia en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Los abogados Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia en un escrito que presentaron ante el juez federal Luis Armella plantearon que “ se declare la exclusión probatoria del material fílmico publicado por el medio La Nación el 20/06/2026, con la consecuente prohibición de su valoración como elemento de cargo en cualquier estado de la presente causa”.

Se trata del video en el que Cirio registró cajas, bolsas, cajones y una valija con millones de dólares dentro del vestidor de Insaurralde en la casa de “Fincas de San Vicente”, donde vivían durante su matrimonio.

A partir de esas imágenes, la Justicia Federal de Lomas de Zamora allanó el departamento de Cirio en Belgrano, donde vive con su pareja Nicolás Trombino.

Durante el operativo se secuestraron un auto, armas, droga, dinero en efectivo, relojes, pendrives y tarjetas de memoria que serán analizados. La modelo no estaba en el lugar y los investigadores buscaban su celular, que sus abogados entregaron al día siguiente.

La defensa también cuestionó el allanamiento y solicitó su nulidad, además de pedir que el video no sea incorporado como prueba en la causa. Se trata de uno de los varios planteos presentados por las defensas tras la difusión de las imágenes.

Los abogados sostuvieron que el allanamiento en el departamento de la calle Ortega y Gasset al 1600 se realizó únicamente a partir del video, que según Cirio podía haber sido obtenido mediante un ilícito.

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Los abogados señalaron que Cirio ya había denunciado una extorsión vinculada a la publicación de las imágenes y que, antes de su difusión, había advertido en el expediente sobre esa posibilidad.

Los abogados explicaron que “el Estado ordenó el allanamiento del domicilio de una imputada fundándose en un video que fue obtenido mediante la violación de la propia intimidad de esa imputada, perpetrada por terceros no identificados mediante medios tecnológicos ilícitos. El Estado no investigó el delito sufrido por la Sra. Cirio, lo aprovechó”.

La denuncia penal presentada por Cirio el año pasado por presunta extorsión y hackeo de sus dispositivos fue archivada al considerarse que no existía delito.

La Justicia prohibió salir del país a Martín Insaurralde y Jesica Cirio

El juez federal Luis Armella resolvió prohibir la salida del país de Martín Insaurralde y Jesica Cirio, en el marco de la causa que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

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La medida fue tomada luego de que el fiscal federal Sergio Mola solicitara la detención del exintendente de Lomas de Zamora y de su expareja, aunque el pedido finalmente fue rechazado por el juez.

El fiscal Mola había pedido las detenciones al considerar que podían existir riesgos de alterar o esconder pruebas. Finalmente, el juez Armella dispuso una prohibición de salida del país para ambos mientras sigue la causa.

La investigación comenzó en 2023 tras el escándalo por el viaje de Insaurralde a Marbella junto a Sofía Clérici, un episodio que terminó con su renuncia como jefe de Gabinete bonaerense.

Desde entonces, la Justicia inició una investigación sobre el patrimonio del exfuncionario, sus movimientos financieros y distintos aspectos relacionados con su entorno.

Por su parte, Cirio aseguró que las imágenes habrían sido obtenidas de forma ilegítima de sus archivos y señaló haber sido víctima de extorsión.