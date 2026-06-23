Desaparición de Loan: el juicio entra en una etapa decisiva con testigos e indagatorias

Semana clave en el juicio por la desaparición de Loan.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresa en una segunda semana que podría resultar decisiva para el desarrollo de la causa . Con audiencias programadas para este miércoles y jueves , el tribunal se dispone a abrir una instancia central del proceso.

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Se trata de un período de la causa en la que se prevé el comienzo de las declaraciones de los primeros testigos y, eventualmente, la exposición de algunos de los imputados .

Esta instancia representa una fase crucial del juicio, ya que las declaraciones de los testigos y las posibles exposiciones de los acusados comenzarán a aportar elementos para reconstruir con mayor precisión lo sucedido y contrastar las distintas teorías planteadas por las partes.

En ese marco, también podrían comparecer ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes integrantes del entorno más cercano de Loan , entre ellos sus padres, María y José , quienes no alcanzaron a prestar declaración durante la audiencia del jueves pasado .

Hay expectativa por las declaraciones de María y José, los papás del nene de 5 años.

La declaración había quedado reprogramada debido a la ausencia de uno de los imputados, Rossi Colombo, durante la primera jornada del debate, y también a raíz del plazo solicitado por la nueva defensora, Juliana Machado, para analizar el contenido del expediente.

Expectativa por las indagatorias y los planteos de las defensas

Al mismo tiempo, las indagatorias marcarán el momento en que los acusados podrán optar entre brindar su versión de los hechos o hacer uso de su derecho a no declarar. Luego de una primera semana en la que varios de ellos se mostraron inquietos y con intención de expresarse, aumentó la expectativa sobre cuál será finalmente su postura ante el tribunal.

Semana clave en el juicio por la desaparición de Loan.

No obstante, ese no será el único aspecto que concentrará la atención durante las audiencias. En simultáneo, las distintas defensas podrían impulsar presentaciones destinadas a impugnar algunas actuaciones realizadas en la etapa de instrucción.

El objetivo de esos planteos será intentar invalidar determinadas pruebas al sostener que habrían existido presuntas irregularidades en su obtención o tramitación.

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Si esos planteos fueran aceptados, podrían alterar el desarrollo del juicio, al afectar parte del sustento de la acusación o modificar el conjunto de pruebas que deberá evaluar el tribunal, conformado por los jueces Fermín Cerolini, Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte.