Caso Loan: empieza el juicio con 17 imputados y una pregunta central

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará este martes 16 de junio , a las 9 de la mañana, en Corrientes, con 17 imputados y una expectativa central: saber qué pasó con el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024. El debate oral llega después de dos años de este caso que conmocionó al país y que todavía mantiene una pregunta sin respuesta: dónde está Loan.

Durante las primeras jornadas, entre martes y miércoles, se leerán las imputaciones de cada acusado y se dará a conocer formalmente el alcance de la acusación . Luego, los jueces les ofrecerán a los imputados la posibilidad de declarar o de guardar silencio. El jueves comenzará la etapa de testigos y los primeros en declarar serán los familiares directos de Loan: su mamá, su papá y su hermano.

La fiscal Tamara Pourcel anticipó que el proceso podría extenderse entre cinco y seis meses. La causa unificó dos grandes expedientes: por un lado, el tramo vinculado a la presunta sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años ; por el otro, el expediente relacionado con supuestas maniobras de encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y desvío de pruebas .

Los siete acusados por la desaparición

El primer grupo está integrado por siete personas señaladas por la fiscalía como parte del núcleo principal del caso. Son Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel. Todos están imputados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan durante el encuentro familiar realizado en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Según la hipótesis fiscal, Loan fue apartado del cuidado de su padre después del almuerzo familiar, cuando un grupo de adultos y niños caminó hacia una zona de monte con la supuesta excusa de ir a buscar naranjas. Para los investigadores, el niño no se perdió solo: habría sido retirado de ese lugar y luego ocultado. Esta es la línea que la fiscalía buscará sostener durante el debate.

Caso Loan - Chequeado (2)

Prisión preventiva y situación de los acusados

Los siete principales imputados cumplen prisión preventiva. Al cumplirse los dos años desde el inicio de la causa, se solicitó una prórroga de esa medida. Dentro de ese grupo, Mónica Millapi es la única que se encuentra con prisión domiciliaria en Neuquén y participará del juicio de manera virtual.

El segundo grupo está integrado por otros diez imputados vinculados al tramo de encubrimiento y presuntas maniobras para entorpecer la investigación. Son Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. De ellos, nueve llegan al juicio en libertad y solo Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, permanece detenido.

De qué están acusados los otros diez imputados

Este segundo grupo es señalado por presuntas maniobras posteriores a la desaparición de Loan. La acusación incluye delitos vinculados al encubrimiento, la privación ilegítima de la libertad, el entorpecimiento de la investigación, la defraudación a la administración pública, el falso testimonio, la violación de secreto profesional, la resistencia a la autoridad y la usurpación de títulos o funciones, entre otras figuras que se analizarán en el juicio.

De acuerdo con la investigación, este grupo habría tenido intervención en el manejo de testigos y en acciones que, para la fiscalía, complicaron el avance de la causa. Algunos de ellos fueron vinculados a la llamada “banda del hotel”, porque se habrían instalado en un hospedaje de la localidad de 9 de Julio desde donde desplegaron parte de sus movimientos.

La búsqueda de una verdad

Loan tenía cinco años cuando desapareció. Había llegado a caballo con su papá a la casa de su abuela Catalina para participar de un almuerzo familiar. La última vez que lo vieron fue cuando caminaba hacia una zona de monte junto a otros adultos y niños. Desde entonces, hubo rastrillajes, allanamientos, detenciones, hipótesis cruzadas y un enorme impacto social, pero ninguna respuesta definitiva sobre su paradero.

La fiscalía espera que el juicio permita “romper el pacto de silencio” y que alguno de los imputados aporte información concreta sobre lo ocurrido. Para la familia, el debate oral será una instancia clave, dolorosa y esperada: no solo para determinar responsabilidades penales, sino también para acercarse a la verdad sobre qué pasó con Loan.

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