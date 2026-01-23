Caso Loan Peña: el Gobierno elevó a $20 millones la recompensa para dar con su paradero

El Gobierno elevó a $20 millones la recompensa por información para encontrar a Loan Peña.

El Gobierno de Javier Milei dispuso este viernes aumentar a 20 millones de pesos el monto de la recompensa destinada a quienes aporten datos clave para dar con el paradero de Loan Peña . La medida quedó oficializada en la Resolución 51/2026 , difundida este viernes en el Boletín Oficial y rubricada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

El texto oficial detalla que cualquier persona que tenga información relevante puede comunicarse de manera telefónica a través del 134 , la línea gratuita del Programa Nacional de Recompensas , que funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos .

Los funcionarios también garantizaron que se respetará “ la identidad del aportante ” que aporte datos relevantes . La solicitud de aumentar la recompensa había sido planteada por los familiares de Loan .

Incluso, en diciembre del año pasado , la querella cuestionó que el monto fuera únicamente de 5 millones de pesos , especialmente teniendo en cuenta que ya habían pasado dieciocho meses desde su desaparición en el Paraje Algarrobal , en la localidad de 9 de Julio , provincia de Corrientes .

El Gobierno elevó a $20 millones la recompensa por información para encontrar a Loan Peña.

Loan Peña hoy

A más de 18 meses desde la desaparición de Loan, quien tenía apenas 5 años, la Policía Federal Argentina (PFA) presentó este lunes un recurso fundamental para intensificar la búsqueda: una recreación actualizada de su posible aspecto en la actualidad.

El retrato fue confeccionado por la División de Individualización Criminal de la Policía Federal y remitido al Juzgado Federal de Goya, responsable de conducir la investigación del caso.

La finalidad de esta recreación es facilitar la localización del menor, en caso de que alguien crea reconocerlo, tanto dentro de Argentina como en naciones vecinas, ampliando así el radio de búsqueda.

La elaboración estuvo a cargo del sargento primero Yani Rubén Coronel, experto en arte forense, quien aplicó métodos de proyección facial basados en fotografías de Loan y de sus familiares directos.

Con ese material se examinaron patrones de crecimiento, rasgos genéticos y posibles modificaciones asociadas al envejecimiento, con el objetivo de generar una representación lo más fiel posible de cómo podría lucir actualmente.

El caso Lian Flores

El Ejecutivo nacional incrementó, mediante la Resolución 52/2026, la recompensa a 20 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan localizar a Lian Flores.

Así se vería hoy Lian Flores.

Por su parte, la familia del menor había solicitado previamente la actualización del monto durante un encuentro con el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, en su oficina de Tribunales 1. Cabe destacar que, en paralelo, la provincia ya había establecido una recompensa local equivalente de 20 millones de pesos.

De este modo, las autoridades recordaron que cualquier información sobre el paradero del niño de 3 años puede ser comunicada llamando al 911. Además, se encuentra habilitada la línea de la Unidad Judicial de Bell Ville: 03537-450000, interno 52801, dependencia encargada de conducir la investigación.

Recientemente, los funcionarios también difundieron una proyección de cómo podría lucir Lian en la actualidad. A diferencia de Loan, cuyo aspecto no habría cambiado significativamente al haber tenido solo 5 años al momento de su desaparición, el niño cordobés presentaría mayores modificaciones físicas tras casi un año sin ser localizado.

A raíz de un pedido de sus familiares, las imágenes forenses actualizadas de los menores serán incorporadas al sistema internacional de Interpol Argentina y difundidas mediante Alerta Sofía, así como en distintos medios de comunicación y plataformas digitales.

El objetivo de las autoridades es ampliar al máximo la visibilidad de la búsqueda, usando estas proyecciones para incrementar las chances de reconocimiento y localización de los niños.

Además, el juzgado autorizó que las fotografías se incluyan en ALERT.AR, la plataforma oficial que permite la difusión inmediata de casos de desaparición, llegando de manera masiva a teléfonos móviles, redes oficiales y canales digitales de distintas instituciones.