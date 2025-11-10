lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 19:53
Caso Loan Peña: realizan un megaoperativo en cuatro lagunas de un campo

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, se investiga un campo vinculado al matrimonio Pérez–Caillava.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Caso Loan.

Caso Loan.

Sigue la búsqueda.

Declaraciones.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia federal y busca hallar nuevas pistas que permitan reconstruir qué pasó con el nene de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024.

El despliegue incluye fuerzas federales, buzos, drones y equipos especializados que trabajan sobre las lagunas del campo, uno de los lugares que la investigación siempre consideró sensibles por su cercanía con los sospechosos. Las tareas podrían extenderse varios días y forman parte de un plan de búsqueda más amplio que el Juzgado Federal de Goya dispuso para esta nueva etapa.

La causa por el caso Loan pasó al fuero federal cuando tomó fuerza la hipótesis de trata de personas. Desde entonces, la familia del niño viene reclamando que se profundicen las medidas de búsqueda y que se investigue el rol del matrimonio Pérez–Caillava, sobre cuyo campo hoy se concentra la atención.

image

Caso Loan Peña

El 13 de junio de 2024, el nene de cinco años estaba en un almuerzo con su familia y nadie volvió a verlo. A pesar de los exhaustivos operativos de búsqueda y las múltiples hipótesis que manejó la Justicia, el paradero sigue siendo un misterio.

Después de 12 meses de investigación, los principales sospechosos siguen siendo los mismos: Antonio Benítez (38), Mónica del Carmen Millapi (35) y Daniel “Fierrito” Ramírez (49), quienes acompañaron a Loan durante esa tarde en la que desapareció.

Cinco días después de la desaparición, la causa dio un giro inesperado: Pérez (63) y Caillava (53), dueños del predio donde encabezan hoy los rastrillajes, también quedaron detenidos.

Junto a ellos cayó el jefe de la comisaría local, Walter Maciel (44), y más tarde la tía de Loan, Laudelina Peña (46). Para los investigadores, los siete participaron en la sustracción y el ocultamiento del nene.

