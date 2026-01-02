¿Quién es Pablo Berton, acusado por una menor de enterrar a Loan?

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña recibió en las últimas horas un giro que podría resultar clave . La declaración de una menor , hija de un amigo cercano de Pablo Bertón , volvió a poner sobre la mesa las sospechas más serias y obligó a la Justicia a reconsiderar líneas de investigación que hasta el momento se manejaban con máxima cautela.

Justicia. A un año de la desaparición de Loan: sin respuestas y con 7 acusados elevados a juicio

De acuerdo con el expediente judicial, la joven manifestó haber oído decir que su padre habría sido quien enterró al niño , un comentario que provocó un fuerte impacto en los tribunales y que, de comprobarse, podría cambiar radicalmente la orientación de la causa.

Sin embargo, la declaración de la adolescente no quedó ahí: aseguró haber recibido intimidaciones para que guardara silencio , con amenazas explícitas que incluso incluían la posibilidad de ser secuestrada si revelaba lo que conocía.

La confesión de una menor que está bajo amenaza y que conmueve a todos.

Este nuevo testimonio se agrega a un historial de inconsistencias, omisiones y maniobras que han rodeado el caso de Loan desde los primeros días, manteniendo a la sociedad y a los tribunales en permanente expectación .

El testimonio de la adolescente fue incorporado hace poco al expediente y se analiza con estricta confidencialidad por parte de fiscales y jueces. Según fuentes judiciales, se trata de un relato delicado y complejo, no solo por lo que revela, sino también por la edad de la menor y el contexto de intimidaciones que denuncia.

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó en las últimas horas un elemento que podría marcar un antes y un después.

Hasta el momento, la pesquisa se había concentrado en delitos relacionados con encubrimiento, manipulación de pruebas y obstrucción de la investigación. Sin embargo, esta declaración obliga a abrir la consideración de un escenario mucho más serio: la posible muerte de Loan y su posterior ocultamiento.

Pablo Bertón vuelve al centro de la escena

El nombre de Pablo Bertón vuelve a cobrar relevancia dentro del expediente. Aunque no figura como imputado por la desaparición del niño, los investigadores mantuvieron un seguimiento minucioso de sus contactos y desplazamientos desde los primeros días del caso.

La posición de Bertón ya había quedado cuestionada debido a las declaraciones de su esposa, María Regina Escobar, cuyos testimonios contradictorios despertaron sospechas significativas entre los fiscales y peritos.

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó en las últimas horas un elemento que podría marcar un antes y un después en la investigación.

En su primera versión, Escobar afirmó que su marido se encontraba descansando en el momento en que Loan desapareció. No obstante, esa afirmación fue desmentida por registros y peritajes, que confirmaron que Bertón conducía un vehículo durante ese mismo intervalo de tiempo.

Vehículos, horarios y versiones que no coinciden

Las contradicciones se hicieron más evidentes cuando la mujer intentó detallar la camioneta que manejaba su esposo. En un primer relato indicó un modelo concreto, pero en declaraciones posteriores modificó tanto la marca como las características del vehículo, un cambio que la Fiscalía considera relevante.

Para los investigadores, estas divergencias encajan dentro de un patrón de desinformación que terminó retrasando las primeras medidas de búsqueda. “Cada versión contradictoria complicó el avance de la causa”, señaló una fuente judicial.

La declaración de una menor de edad, hija de un amigo de Pablo Bertón, reabrió las sospechas más graves.

El reciente testimonio de la menor refuerza esta percepción y vuelve a situar al círculo más cercano de Bertón bajo el foco de la investigación.

Amenazas y miedo: el silencio como método

Uno de los elementos que más preocupa del reciente relato es la acusación de intimidaciones directas. La menor aseguró que recibió advertencias sobre la posibilidad de ser secuestrada si revelaba lo que sabía, un hecho que activó las alarmas en los tribunales.

Consultados por el caso, expertos legales señalan que, en investigaciones de este tipo, las amenazas suelen reflejar intentos de silenciar a testigos estratégicos. Por eso, la Fiscalía estudia ahora si existe una estructura de encubrimiento más extensa de lo que se había estimado.

Los magistrados no descartan que estas intimidaciones puedan derivar en nuevas investigaciones paralelas, con posibles acusaciones por coacción agravada.

Según consta en el expediente, la joven aseguró haber escuchado que su padre fue quien enterró al nene.

El calendario judicial: audiencias clave en febrero

Con el avance de la investigación, el caso judicial entra en un tramo clave. El 27 de febrero de 2026 está prevista la primera audiencia preliminar del expediente Loan, un paso fundamental antes de llegar al juicio oral.

Durante estas sesiones, las defensas presentarán sus planteos, se decidirá qué pruebas serán aceptadas y se organizará la dinámica del debate en el juicio. La complejidad del caso y la cantidad de involucrados hacen prever que se realizarán varias audiencias preliminares.

Según fuentes del fuero, los nuevos testimonios podrían tener un efecto directo sobre estas instancias y reconfigurar la estrategia de las partes.

La confesión de la menor fue incorporada recientemente al expediente.

Quiénes son los 17 acusados

Por ahora, 17 individuos enfrentan imputaciones y serán citados al juicio oral por diversos hechos relacionados con la desaparición de Loan Peña. Entre los principales involucrados se destacan:

Que entre los imputados se encuentren una exfuncionaria y un alto mando policial refuerza una de las líneas más delicadas de la causa: la posible colaboración entre particulares y miembros del Estado destinada a obstaculizar el avance de la investigación.

Entre los acusados se encuentran Alan Cañete, Leonardo Rubio, Pablo Noguera y Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, señalados por supuestas estrategias orientadas a despistar a los investigadores en los primeros días tras la desaparición.

Los sospechosos del Caso Loan.

Desde la perspectiva de la Fiscalía, estas maniobras no solo dificultaron el avance de la investigación, sino que también disminuyeron las chances de hallar a Loan con vida.

La desaparición de Loan Peña se transformó en uno de los hechos que más impactaron a la sociedad en los últimos años. Con el transcurso del tiempo, lejos de esclarecerse, el caso suma nuevas pistas y declaraciones que amplifican la incertidumbre y el sufrimiento.

El relato de una menor, los episodios de amenazas, las incongruencias de testigos fundamentales y la posible implicación de personas con influencia o poder configuran un panorama cada vez más inquietante y sombrío.