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23 de junio de 2026 - 10:28
Policial.

Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Jujuy

Uno de los adolescentes desapareció en San Pedro de Jujuy y la otra joven fue vista por última vez en Alto Comedero.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Buscan a Pamela Itzel Velásquez, de 15 años y a Jesús Daniel Fernández Cruz, de 16 años.

Buscan a Pamela Itzel Velásquez, de 15 años y a Jesús Daniel Fernández Cruz, de 16 años.

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Las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad y remarcaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para encontrarlos.

Buscan a Pamela Itzel Velásquez en Alto Comedero

Pamela tiene 15 años, mide aproximadamente 1,45 metros, es de contextura delgada, tez blanca y cabello castaño.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro y campera turquesa. Fue vista por última vez el 22 de junio de 2026 en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, y la denuncia fue radicada el 23 de junio.

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Buscan a Jesús Daniel Fernández Cruz en San Pedro

Jesús Daniel tiene 16 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene cabello lacio, corto y negro.

Como característica particular, posee un tatuaje detrás de la oreja derecha. No se brindaron datos sobre la ropa que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Fue visto por última vez el 20 de junio de 2026 en San Pedro de Jujuy. La denuncia fue radicada dos días después, el 22 de junio.

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B&uacute;squeda en Jujuy - Jes&uacute;s Daniel tiene 16 a&ntilde;os, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigue&ntilde;a y tiene cabello lacio, corto y negro.

Búsqueda en Jujuy - Jesús Daniel tiene 16 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene cabello lacio, corto y negro.

Cómo aportar información

Quienes puedan aportar datos sobre alguno de los dos adolescentes deben comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

También se encuentran habilitados los números de WhatsApp:

388-6828607

388-6860239

Desde los organismos intervinientes pidieron evitar la difusión de rumores o información no confirmada y utilizar únicamente los canales oficiales.

Lo más importante

  • Buscan a Pamela Itzel Velásquez, de 15 años.
  • Desapareció el 22 de junio en Alto Comedero.
  • También buscan a Jesús Daniel Fernández Cruz, de 16 años.
  • Fue visto por última vez el 20 de junio en San Pedro.
  • Jesús tiene un tatuaje detrás de la oreja derecha.
  • Cualquier información debe comunicarse al 911.

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