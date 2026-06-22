Internaron a Milagro Sala tras sufrir una descompensación

Milagro Sala

La dirigente social Milagro Sala fue internada en el Hospital Italiano tras sufrir una descompensación. Aunque todavía no se conocen más detalles de su estado de salud, Jorge Rachid, médico y dirigente peronista informó en sus redes sociales que el estado de salud de Milagro Sala es “reservado, en estudio”.

A través de su cuenta en X, Rachid anunció: "Informo que Milagro Sala ha sido internada en el Hospital Italiano por descompensación en su salud. Su estado es reservado, en estudio".

Preocupación por la salud de Milagro Sala Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales, ni del Hospital Italiano o la Organización Social Tupac Amaru, sobre el cuadro médico que motivó la internación ni sobre los estudios que se le están realizando.

Milagro Sala Milagro Sala Milagro Sala permanece bajo observación médica mientras los profesionales evalúan su evolución y determinan las causas de la descompensación que derivó en su ingreso al centro de salud. La noticia generó repercusión en sectores políticos y sociales vinculados al peronismo y a organizaciones de derechos humanos, que siguieron de cerca las novedades sobre el estado de salud de Sala. Noticia en desarrollo

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