Mendoza : chocó contra un montículo de tierra y la Municipalidad deberá indemnizarlo con más de $14 millones

La Municipalidad de Las Heras, Mendoza, deberá afrontar el pago de una millonaria compensación luego de que la Justicia determinara su responsabilidad en un accidente vial. El hecho ocurrió cuando un conductor chocó contra dos montículos de tierra, piedras y restos de materiales que se encontraban sobre una calle sin ningún tipo de señalización .

La causa fue analizada por la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza , que esta semana resolvió modificar el fallo de primera instancia. De esta manera, estableció que la comuna deberá indemnizar al conductor con $14.345.000, además de los intereses correspondientes .

Para los jueces, el accidente estuvo relacionado tanto con la ausencia de carteles o elementos que advirtieran sobre los obstáculos en la calzada como con la velocidad a la que circulaba el vehículo al momento del impacto.

El conductor se desplazaba en un Fiat Uno cuando se encontró con los montículos que ocupaban el centro de la calle y los embistió . Como consecuencia del impacto, perdió el control del automóvil, avanzó aproximadamente 80 metros y finalmente terminó volcando.

El análisis mecánico concluyó que el choque podía afectar el sistema de dirección y la suspensión del vehículo incluso a una velocidad de 40 km/h, generando una eventual pérdida de control. No obstante, los magistrados también determinaron que el automovilista circulaba a 70 km/h, cuando el límite establecido para ese sector era de 40 km/h.

Cómo se resolvió el juicio y cómo se fijó la indemnización

En septiembre de 2025, un primer fallo judicial había establecido que la Municipalidad de Las Heras debía abonar $20.083.000 más intereses, al atribuirle un 70% de responsabilidad por el accidente, mientras que el 30% restante correspondía al conductor. La resolución, sin embargo, fue cuestionada: la comuna y la Fiscalía de Estado presentaron recursos de apelación para solicitar una revisión de esos porcentajes.

La Cámara de Apelaciones consideró que el expediente no contaba con elementos suficientes para determinar que una de las partes había tenido una incidencia mayor en el accidente. Por ese motivo, aplicó el principio de causalidad paritaria y estableció una distribución de la responsabilidad en partes iguales: 50% para el municipio y 50% para el conductor.

A partir de esa modificación, el tribunal redujo el importe de la indemnización y dispuso que la Municipalidad de Las Heras deberá pagar $14.345.000 más los intereses correspondientes, una vez que el fallo adquiera firmeza.

Los fundamentos del fallo y el impacto para la comuna

Los magistrados señalaron que, pese a tratarse de materiales sin movimiento como tierra y escombros, su presencia sobre la calzada constituía un riesgo concreto para quienes circulaban, especialmente porque no existían carteles ni otras medidas que alertaran sobre el obstáculo.

En ese sentido, el tribunal consideró que la ausencia de una señalización preventiva adecuada tuvo un peso determinante al momento de establecer la responsabilidad que le correspondía a la comuna.

La resolución judicial establece un antecedente respecto de la responsabilidad de las administraciones municipales de advertir y señalizar la presencia de obstáculos en las calles, al tiempo que destaca la necesidad de cumplir con las velocidades máximas permitidas como medida de prevención frente a posibles siniestros viales.