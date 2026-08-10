La influencer jujeña que convirtió sus redes en una cadena de ayuda

Romina Vilca ayuda a la gente a través de los "Batallones de amor"

Romina Vilca es una influencer jujeña que decidió utilizar el alcance de las redes sociales con un objetivo solidario: convocar a la comunidad para ayudar a personas que atraviesan situaciones difíciles. Así nacieron los “Batallones del Amor”, una iniciativa que reúne aportes económicos, donaciones y voluntarios dispuestos a colaborar presencialmente.

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La propuesta comenzó en medio de dudas e incertidumbre, pero rápidamente encontró el respaldo de personas de Jujuy y de otras provincias.

“Al principio inicié con mucho miedo, no sabía si la gente se iba a sumar, pero tenemos una hermosa comunidad jujeña que acompaña. También hay personas de otras provincias que colaboran desde la virtualidad y crecimos bastante”, contó Romina.

Ante cada nuevo caso, Romina realiza una convocatoria para quienes puedan acercarse personalmente y colaborar con la causa. Aquellos que no tienen la posibilidad de participar de manera presencial pueden efectuar una transferencia o enviar algún tipo de ayuda.

Toda la organización se concentra en un grupo de WhatsApp, donde se informa sobre las acciones que se realizarán y se detalla el dinero recaudado.

“Quizás no somos muchos los que vamos a realizar los batallones, pero sí son muchas las personas que mandan su colaboración”, explicó la influencer.

Cada encuentro tiene un fuerte impacto emocional para quienes participan. Romina aseguró que todas las historias son diferentes y que el contacto directo con las personas transforma cada jornada en una experiencia difícil de olvidar.

“La emoción siempre está en cada batallón. Lo vivís distinto y casi siempre salgo llorando. No tiene precio lo que se siente”, expresó.

La sorpresa para un vendedor de choripanes

Una de las acciones más recientes estuvo destinada a un hombre de 74 años que vende choripanes en el centro para obtener el dinero necesario para vivir diariamente.

Cuando el grupo llegó para acompañarlo, descubrió que ese mismo día era su cumpleaños. Además de brindarle ayuda, los integrantes del “Batallón del Amor” pudieron organizarle un festejo y compartir con él un momento especial.

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La experiencia reflejó el espíritu de la iniciativa: no solamente ofrecer una colaboración material, sino también escuchar, acompañar y hacer sentir contenidas a las personas.

Un deseo que comenzó durante su infancia

Romina explicó que la intención de ayudar estuvo presente desde que era pequeña, aunque durante mucho tiempo creyó que necesitaba contar con una gran cantidad de dinero para hacerlo.

“Cuando era chica tenía ese deseo de poder ayudar, pero me limitaba mucho pensar que necesitaba plata. No dimensionaba el alcance que tienen los videos en las redes para traer a más gente”, recordó.

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Con el tiempo comprendió que su principal herramienta era la capacidad de convocar y conectar a quienes estaban dispuestos a colaborar.

“La vida es una sola. Cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Lo material se deteriora; solamente quedan las acciones que hicimos y lo que vieron nuestros ojos”, reflexionó.

Cómo sumarse a las acciones solidarias

Las personas interesadas pueden ingresar a la cuenta @romimar.vilca, donde se publican los diferentes “Batallones del Amor”, los casos que necesitan ayuda y las convocatorias para participar.

Luego del primer contacto, los voluntarios son incorporados al grupo de WhatsApp en el que se comparte toda la información relacionada con las campañas, las colaboraciones recibidas y las próximas acciones.