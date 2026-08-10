lunes 10 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de agosto de 2026 - 07:10
Solidaridad.

La influencer jujeña que convirtió sus redes en una cadena de ayuda

Romina Vilca impulsa los “Batallones del Amor”, una iniciativa que reúne voluntarios y donaciones para acompañar a personas que lo necesitan.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Romina Vilca ayuda a la gente a través de los Batallones de amor

Romina Vilca ayuda a la gente a través de los "Batallones de amor"

Romina Vilca es una influencer jujeña que decidió utilizar el alcance de las redes sociales con un objetivo solidario: convocar a la comunidad para ayudar a personas que atraviesan situaciones difíciles. Así nacieron los “Batallones del Amor”, una iniciativa que reúne aportes económicos, donaciones y voluntarios dispuestos a colaborar presencialmente.

Lee además
Pataton se solidarizo con un vendedor de Jujuy
Viral.

Solidaridad en Jujuy: comediante ayuda a un vendedor de pochoclos
Patatón: humorista jujeño
Historia.

Patatón, el humorista jujeño que transforma la risa en solidaridad en el espacio público

La propuesta comenzó en medio de dudas e incertidumbre, pero rápidamente encontró el respaldo de personas de Jujuy y de otras provincias.

“Al principio inicié con mucho miedo, no sabía si la gente se iba a sumar, pero tenemos una hermosa comunidad jujeña que acompaña. También hay personas de otras provincias que colaboran desde la virtualidad y crecimos bastante”, contó Romina.

Cómo funcionan los “Batallones del Amor”

Ante cada nuevo caso, Romina realiza una convocatoria para quienes puedan acercarse personalmente y colaborar con la causa. Aquellos que no tienen la posibilidad de participar de manera presencial pueden efectuar una transferencia o enviar algún tipo de ayuda.

Toda la organización se concentra en un grupo de WhatsApp, donde se informa sobre las acciones que se realizarán y se detalla el dinero recaudado.

“Quizás no somos muchos los que vamos a realizar los batallones, pero sí son muchas las personas que mandan su colaboración”, explicó la influencer.

Cada encuentro tiene un fuerte impacto emocional para quienes participan. Romina aseguró que todas las historias son diferentes y que el contacto directo con las personas transforma cada jornada en una experiencia difícil de olvidar.

“La emoción siempre está en cada batallón. Lo vivís distinto y casi siempre salgo llorando. No tiene precio lo que se siente”, expresó.

La sorpresa para un vendedor de choripanes

Una de las acciones más recientes estuvo destinada a un hombre de 74 años que vende choripanes en el centro para obtener el dinero necesario para vivir diariamente.

Cuando el grupo llegó para acompañarlo, descubrió que ese mismo día era su cumpleaños. Además de brindarle ayuda, los integrantes del “Batallón del Amor” pudieron organizarle un festejo y compartir con él un momento especial.

La experiencia reflejó el espíritu de la iniciativa: no solamente ofrecer una colaboración material, sino también escuchar, acompañar y hacer sentir contenidas a las personas.

Un deseo que comenzó durante su infancia

Romina explicó que la intención de ayudar estuvo presente desde que era pequeña, aunque durante mucho tiempo creyó que necesitaba contar con una gran cantidad de dinero para hacerlo.

“Cuando era chica tenía ese deseo de poder ayudar, pero me limitaba mucho pensar que necesitaba plata. No dimensionaba el alcance que tienen los videos en las redes para traer a más gente”, recordó.

Con el tiempo comprendió que su principal herramienta era la capacidad de convocar y conectar a quienes estaban dispuestos a colaborar.

“La vida es una sola. Cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Lo material se deteriora; solamente quedan las acciones que hicimos y lo que vieron nuestros ojos”, reflexionó.

Cómo sumarse a las acciones solidarias

Las personas interesadas pueden ingresar a la cuenta @romimar.vilca, donde se publican los diferentes “Batallones del Amor”, los casos que necesitan ayuda y las convocatorias para participar.

Luego del primer contacto, los voluntarios son incorporados al grupo de WhatsApp en el que se comparte toda la información relacionada con las campañas, las colaboraciones recibidas y las próximas acciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Solidaridad en Jujuy: comediante ayuda a un vendedor de pochoclos

Patatón, el humorista jujeño que transforma la risa en solidaridad en el espacio público

Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Solidaridad urgente: un merendero capitalino pasó de asistir de 180 a casi 300 personas

Quién es Candela Arizaga, la influencer que denunció a Facundo Moyano

Lo que se lee ahora
El Château San Miguel se incedió y los bomberos trabajan en el lugar para combatir el fuego.
Sociedad.

Incendio en el Château San Miguel de Salta: las fotos de una noche marcada por el fuego

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hay alerta por nieve en Jujuy para esta semana: en qué zonas
Jujuy.

Hay alerta por nieve en Jujuy para esta semana: en qué zonas

Miembros del Centro Vecinal de Bajo La Viña
Jujuy.

El Centro Vecinal de Bajo La Viña renovó sus autoridades: Marcela Pedetti es la presidenta

Una camioneta chocó con un camión en Ruta 9. video
Jujuy.

Impresionante choque entre una camioneta y un camión en Ruta 9

Despedida de Jorge Messi.
Luto.

La dolorosa foto de Lionel Messi en la despedida de su papá en Rosario

Choque en Monterrico.
Policiales.

Un hombre murió en un terrible choque frontal en Monterrico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel