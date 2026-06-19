Registran casi 4000 niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones de violencia doméstica

La OVD contabilizó 3.924 niñas, niños y adolescentes atravesados por episodios de violencia intrafamiliar . Ese grupo representó el 31% del total de casos abordados por la Oficina de la Corte durante 2025 . En el 32% de las situaciones se detectó un nivel de riesgo alto o extremadamente elevado .

En tanto, en el 81% de los casos , los señalados como responsables eran los propios padres . La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer su informe anual correspondiente a 2025 , centrado en los casos de violencia intrafamiliar que involucraron a niñas, niños y adolescentes (NNyA) durante ese período.

A lo largo del año, los equipos interdisciplinarios del organismo analizaron 4.207 episodios de violencia doméstica , que afectaron en total a 3.924 menores de edad , en el contexto de 3.125 presentaciones ingresadas en la sede de la oficina situada en Lavalle 1250 , en la Ciudad de Buenos Aires . Esta cifra de presentaciones representa una caída del 1% respecto de las registradas en 2024 .

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó su informe anual.

Los casos con niñas, niños y adolescentes involucrados representaron el 31% del total de intervenciones realizadas por la OVD durante el último año ( 10.124 en total ). Además, se identificaron 264 menores de edad que atravesaron más de una evaluación a lo largo del período.

En cuanto a la población afectada, el 53% correspondía a personas de sexo femenino y el 47% a masculino. El 61% tenía menos de 11 años, mientras que la edad promedio se ubicó en los 9 años.

La OVD registró 3.924 niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones de violencia doméstica.

Vínculos familiares y tipos de violencia más frecuentes

En el 81% de los casos analizados, el lazo filial existente entre las niñas, niños y adolescentes afectados y las personas denunciadas era de carácter filial. Dentro de este universo, el 66% de los señalados fueron padres y el 34% madres. Por otro lado, la forma de violencia más habitual fue la psicológica o emocional, detectada en el 95% de los expedientes evaluados. Luego se ubicaron la violencia física (35%), la violencia simbólica (23%) y el abuso sexual (9%).

La recurrencia de los hechos denunciados fue cotidiana o semanal en el 56% de los casos, mientras que en el 32% de las situaciones los equipos interdisciplinarios determinaron la existencia de un riesgo alto o extremadamente elevado.

Los casos con niñas, niños y adolescentes involucrados representaron el 31% del total de intervenciones realizadas por la OVD durante el último año (10.124 en total).

Atención médica, derivaciones judiciales y medidas de protección

Por otra parte, el área médica de la OVD asistió a 158 niñas, niños y adolescentes, y en 124 de ellos (78%) se verificaron lesiones. Asimismo, se constató que el 63% presentaba antecedentes de daños físicos vinculados a episodios de violencia previos.

La OVD remitió el 99% de las denuncias que involucraban a niñas, niños y adolescentes a la Justicia Nacional en lo Civil, y derivó el 92% al Consejo de Derechos de NNyA del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En paralelo, la Justicia Civil Nacional dispuso al menos 4.066 medidas de protección de derechos en las causas enviadas por la OVD donde se encontraban afectados menores de edad.

los equipos interdisciplinarios del organismo analizaron 4.207 episodios de violencia doméstica, que afectaron a 3.924 menores de edad.

Otros datos

Un total de 90 adolescentes de entre 15 y 17 años se presentaron de manera presencial para realizar la denuncia.

de entre se presentaron de manera presencial para realizar la denuncia. Se registraron 5 adolescentes de sexo femenino, de entre 15 y 17 años, que se encontraban embarazadas, mientras que otras 7 adolescentes de 17 años tenían hijos o hijas.

Sobre la OVD

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atiende denuncias por hechos de violencia intrafamiliar de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, durante todo el año, en su sede de Lavalle 1250, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El organismo dispone de equipos interdisciplinarios conformados por abogados, psicólogos, médicos y trabajadores sociales, que escuchan el testimonio de las personas afectadas, evalúan el nivel de riesgo, verifican la existencia de lesiones y realizan las derivaciones judiciales y extrajudiciales que correspondan.

Los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron 4.207 situaciones de violencia doméstica que involucraron a 3.924 niñas, niños y adolescentes afectados.

La OVD interviene en los casos que involucran a niñas, niños y adolescentes bajo un enfoque de protección integral de derechos, con el objetivo de asegurar su acceso a la justicia y el cumplimiento efectivo de su derecho a ser escuchados.

Sus equipos interdisciplinarios confeccionan informes de valoración de riesgo que buscan colaborar en la toma de decisiones por parte de la Justicia y en la implementación de medidas de resguardo acordes al nivel de riesgo identificado.