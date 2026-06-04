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4 de junio de 2026 - 09:56
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes en Jujuy: solicitan colaboración para dar con su paradero

Buscan a dos adolescentes en Jujuy. El CINDAC emitió las notificaciones en las últimas horas y piden a la sociedad su colaboración.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Buscan a dos adolescentes en Jujuy

Buscan a dos adolescentes en Jujuy

Las autoridades provinciales y el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad (CINDAC) difundieron en las últimas horas la búsqueda de dos adolescentes que se encuentran desaparecidos en distintos puntos de la provincia de Jujuy.

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Se trata de una adolescente de Libertador General San Martín, y un chico de San Salvador de Jujuy, cuyos casos fueron denunciados ante las autoridades policiales y judiciales correspondientes.

Ante esta situación, solicitaron a la comunidad aportar cualquier dato que pueda contribuir a localizarlos.

Buscan a Kiara Desiree Pérez en Libertador General San Martín

Una de las personas buscadas es Kiara Desiree Pérez, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 3 de junio en la ciudad de Libertador General San Martín.

Según la información difundida por las autoridades, la adolescente mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, contextura robusta y cabello castaño ondulado.

Al momento de su desaparición vestía un buzo gris, calza negra y ojotas negras con franjas rojas. La denuncia por su desaparición fue radicada el 4 de junio.

Buscan a Kiara Desiree Pérez
Buscan a Kiara Desiree Pérez

Buscan a Kiara Desiree Pérez

Continúa la búsqueda de Jorge Rubén Alberto Sánchez

También es intensamente buscado Jorge Rubén Alberto Sánchez, de 15 años, domiciliado en el barrio Huaico de San Salvador de Jujuy.

De acuerdo con la descripción oficial, el adolescente tiene tez blanca, contextura delgada, cabello corto negro y una estatura aproximada de 1,70 metros.

La última vez que fue visto vestía una remera negra, buzo azul, pantalón negro o azul y zapatillas verdes de caña alta. Su desaparición fue denunciada el 3 de junio.

Buscan a Jorge Rubén Alberto
Buscan a Jorge Rubén Alberto

Buscan a Jorge Rubén Alberto

Cómo aportar información

Desde el CINDAC y la Policía de Jujuy solicitaron a la población comunicarse de manera inmediata ante cualquier dato que permita establecer el paradero de los adolescentes.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse al sistema de emergencias 911, dirigirse a la comisaría más cercana o enviar un mensaje a los números habilitados por el organismo para la recepción de datos vinculados a las búsquedas.

Las autoridades recordaron que toda información puede resultar importante para avanzar en las tareas de localización y garantizar el pronto regreso de los adolescentes a sus hogares.

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