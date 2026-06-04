Entró a robar a un comercio en Palpalá y se dio a la fuga a plena luz del día

Un nuevo episodio de inseguridad generó preocupación entre los comerciantes del barrio Belgrano en la ciudad de Palpalá, luego de que un comerciante denunciara el robo de distintos productos de su local por parte de una persona que aprovechó un momento de distracción para concretar el ilícito.
Según relató el damnificado, el hecho fue advertido mientras se encontraba trabajando en el comercio. A través del sistema de videovigilancia observó cómo un desconocido sustraía mercadería desde una de las góndolas del establecimiento.
Robo en la ciudad de Palpalá
Robo en la ciudad de Palpalá
El sospechoso escapó hacia el barrio Martijena
Tras cometer el robo, el autor abandonó rápidamente el lugar y se dio a la fuga en dirección a las vías del tren del barrio Martijena.
Alertados por la situación, efectivos policiales realizaron recorridos preventivos por distintos sectores de la zona con el objetivo de localizar al sospechoso. Sin embargo, pese a los operativos desplegados, no lograron dar con su paradero.
Las grabaciones serán incorporadas a la investigación
Posteriormente, el comerciante entregó a las autoridades los registros captados por las cámaras de seguridad del local. El material audiovisual será incorporado a la causa y analizado por los investigadores para intentar identificar al responsable del hecho.
Las imágenes permitirían establecer características físicas, vestimenta y movimientos del sospechoso antes y después del robo, elementos que podrían resultar fundamentales para orientar la investigación.
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