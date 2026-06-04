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4 de junio de 2026 - 09:21
Jujuy.

La Armada Argentina presentará su oferta educativa en Perico: cuándo será

Representantes de la Armada Argentina llegan a Perico para presentar la oferta educativa 2026 - 2027 destinada a jóvenes de la provincia.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Armada Argentina - Imagen creada con IA&nbsp;

Armada Argentina - Imagen creada con IA 

La ciudad de Perico será sede de una charla informativa destinada a jóvenes interesados en continuar sus estudios y explorar nuevas alternativas de formación profesional. La actividad estará a cargo de la Delegación Naval Salta, que presentará la oferta educativa 2026/2027 de la Armada Argentina.

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La charla se realizará el viernes 5 de junio, a partir de las 16 horas, en el Complejo SOT, ubicado en la esquina de Susques y Bolivia.

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La jujeña conquista los mares.

La jujeña conquista los mares.

Qué información recibirán los asistentes

Durante el encuentro, representantes de la Armada Argentina explicarán los programas de formación disponibles para los futuros aspirantes, los requisitos de ingreso, las etapas del proceso de selección y las distintas posibilidades de desarrollo profesional dentro de la institución.

Los participantes también podrán realizar consultas sobre las carreras que se dictan en los institutos de formación naval, las especialidades disponibles y las oportunidades laborales que ofrece la fuerza una vez finalizados los estudios.

La propuesta está orientada principalmente a estudiantes próximos a finalizar el nivel secundario, aunque también podrán participar familiares y cualquier persona interesada en conocer la oferta educativa.

Una alternativa para quienes buscan continuar sus estudios

La Armada Argentina cuenta con establecimientos educativos destinados a la formación de oficiales y suboficiales, donde los aspirantes reciben capacitación académica, técnica y profesional en diferentes áreas vinculadas a la defensa, la navegación, la ingeniería, la administración y las comunicaciones, entre otras especialidades.

Además de la formación específica, los estudiantes acceden a un régimen de educación integral que combina contenidos teóricos y prácticos, con el objetivo de prepararlos para desempeñarse en distintos ámbitos de la institución.

Acercar oportunidades a los jóvenes de la región

Desde la organización destacaron que este tipo de actividades permiten acercar opciones educativas que muchas veces son poco conocidas por los estudiantes del interior del país.

La charla en Perico apunta a brindar información de primera mano sobre las posibilidades de formación y crecimiento profesional que ofrece la Armada Argentina, permitiendo que los jóvenes puedan evaluar nuevas alternativas para proyectar su futuro académico y laboral.

Datos de la actividad

Viernes 5 de junio

16:00 horas

Complejo SOT – Susques esquina Bolivia, ciudad de Perico

La participación es libre y está abierta a toda la comunidad interesada en conocer la propuesta educativa de la Armada Argentina para los ciclos 2026 y 2027.

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