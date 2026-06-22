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22 de junio de 2026 - 21:56
Policiales.

Barrio Cuyaya: un hombre amenazó a su familia con un arma y fue detenido

Fue en el barrio Cuyaya en San Salvador de Jujuy. El sospechoso fue detenido y hallaron un arma de fuego dentro de su vehículo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
En Cuyaya un hombre amenazó a su familia con un arma y fue detenido (Foto ilustrativa)

En Cuyaya un hombre amenazó a su familia con un arma y fue detenido (Foto ilustrativa)

Un hombre fue detenido durante la madrugada del 21 de junio en el barrio Cuyaya, luego de que una mujer denunciara que su hermano se había tornado agresivo y había amenazado con un arma de fuego a integrantes de su familia. La Policía encontró posteriormente un arma dentro del vehículo del sospechoso.

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El procedimiento se registró alrededor de las 4.15 y estuvo a cargo de efectivos de la Seccional 4ta, quienes fueron al lugar luego de recibir una solicitud de intervención a través del sistema de emergencias 911. De acuerdo con la información policial, el aviso indicaba que un hombre estaba provocando disturbios y amenazando con un arma en las inmediaciones de una vivienda.

Amenazas durante un conflicto familiar en Cuyaya

Al arribar al domicilio, los agentes se entrevistaron con una mujer que manifestó haber realizado el llamado de emergencia. Según su relato, el acusado era su hermano y había estado compartiendo un momento con el hijo de la denunciante, un hombre de 38 años.

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En Cuyaya un hombre amenaz&oacute; a su familia con un arma

En Cuyaya un hombre amenazó a su familia con un arma

La mujer sostuvo que, de un momento a otro, su hermano se habría tornado agresivo tanto con ella como con su hijo. También afirmó que los habría amenazado utilizando un arma de fuego. Los familiares señalaron que el sospechoso se encontraba dentro de su vehículo, estacionado en las afueras de la vivienda.

La Policía encontró un arma en el vehículo

Ante lo informado por la mujer y su hijo, el personal policial procedió a la detención del hombre. Posteriormente, los efectivos realizaron una consulta con el ayudante fiscal de turno, quien dispuso que se efectuara una requisa en el vehículo.

Durante la inspección, los policías encontraron un arma de fuego en el interior del automóvil. El elemento quedó incorporado a las actuaciones correspondientes. La investigación continuará para determinar las circunstancias del episodio y las medidas que se adoptarán respecto del hombre demorado.

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