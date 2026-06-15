Barrio Cuyaya: perdió el control de su auto y chocó contra un poste

Accidente en barrio Cuyaya. Accidente en barrio Cuyaya.

Un accidente de tránsito ocurrió este lunes por la mañana en barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy, en inmediaciones de calle José de la Iglesia, casi esquina Avellaneda.

Según personal policial que habló con TodoJujuy.com, una mujer perdió el control del automóvil cuando ingresaba a José de la Iglesia. Por causas que aún no fueron establecidas, el vehículo terminó protagonizando el siniestro en ese sector del barrio.

Accidente en barrio Cuyaya Accidente en barrio Cuyaya. Accidente en barrio Cuyaya.

El hecho se registró durante la mañana de este lunes y generó movimiento en la zona, una de las arterias transitadas del barrio Cuyaya.

Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre el estado de la conductora ni sobre la participación de otros vehículos en el accidente. Las circunstancias del siniestro serán materia de investigación para determinar qué ocurrió en el momento en que la mujer perdió el control del automóvil.

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