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17 de junio de 2026 - 19:09
Policiales

Caso Loan: el tribunal suspendió las testimoniales y los padres declararán la semana próxima

La causa por la desaparición de Loan Peña sumó una nueva demora: el tribunal resolvió este miércoles cancelar la audiencia prevista para el jueves y extendió los plazos del proceso.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Caso Loan: el tribunal suspendió las testimoniales y los padres declararán la semana próxima.&nbsp;

Caso Loan: el tribunal suspendió las testimoniales y los padres declararán la semana próxima. 

El juicio por el caso de Loan Peña atravesó este miércoles otro retraso, después de que el tribunal anunciara la suspensión de la audiencia fijada para este jueves. Los detalles, en la nota.

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Caso Loan: suspendieron la audiencia prevista para este jueves

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este miércoles una nueva postergación, luego de que el tribunal decidiera suspender la audiencia prevista para este jueves, donde estaba previsto que declararan los padres del niño, desaparecido desde junio de 2024.

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La medida fue adoptada tras una jornada cargada de tensión, planteos de las defensas, problemas técnicos y fuertes cruces entre los protagonistas del debate.

El inicio de la audiencia estuvo marcado por un intercambio entre el fiscal general Carlos Schaefer y el titular del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, por cuestiones vinculadas al arranque del juicio. A la situación se sumaron fallas en la conexión virtual del acusado Federico Rossi Colombo, que sigue el proceso mediante videollamada desde Tucumán.

Durante la audiencia, la fiscalía rechazó la incorporación de Rossi Colombo al debate y volvió a pedir su detención, al considerar que su presencia podría interferir en el normal desarrollo del juicio. La solicitud contó con el respaldo de la querella, mientras que la defensa argumentó que no había podido acceder a la totalidad del expediente.

La tensión aumentó durante la intervención del abogado Rodolfo Baqué, quien defiende a una de las acusadas. El letrado rechazó la solicitud de detención impulsada por la fiscalía y protagonizó un fuerte intercambio con los fiscales.

Por otra parte, distintas defensas pidieron que se separen los juicios relacionados con la denominada causa Dupuy y el expediente central por la desaparición de Loan, al argumentar que existen diferencias de intereses entre los imputados. El tribunal, sin embargo, rechazó el planteo al considerar que se trata de un aspecto que ya había sido definido y quedó firme en 2025.

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El cronograma establecido inicialmente tuvo cambios luego de que el tribunal decidiera suspender la audiencia prevista para este jueves, en la que estaba previsto que declararan José Peña y María Noguera, padres de Loan. Sus testimonios fueron trasladados para la próxima semana.

Según explicaron los magistrados, la suspensión permitirá que la nueva defensora de Rossi Colombo disponga del tiempo necesario para analizar la causa y preparar su estrategia procesal.

Además, los jueces resolvieron modificar la modalidad de las declaraciones y establecieron que los testigos deberán asistir personalmente a la sala de audiencias. Solo Mónica Millapi quedó exceptuada, ya que podrá brindar su testimonio de manera remota desde su vivienda por motivos vinculados a su estadía.

Caso Loan: la fiscalía sostiene que el niño fue sustraído

Durante una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el Ministerio Público Fiscal volvió a exponer su principal hipótesis sobre lo ocurrido el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

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De acuerdo con la acusación, la desaparición del niño no habría sido producto de un hecho accidental, sino de una presunta sustracción planificada en la que habrían intervenido varias personas de su círculo cercano. Según la hipótesis fiscal, luego se habrían realizado acciones para ocultar lo ocurrido.

Los fiscales sostienen que Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña tuvieron un rol central en el momento previo a la desaparición.

La hipótesis presentada ante el tribunal sostiene que Loan fue trasladado junto a otros niños hacia un naranjal situado a corta distancia de la casa familiar, un lugar donde quedó fuera de la supervisión de los mayores y donde, según la acusación, se habría concretado la desaparición.

Dentro de ese grupo, la fiscalía concentra parte de su hipótesis en Benítez, señalado como una de las últimas personas que estuvo con el niño. Los investigadores sostienen que sus testimonios tuvieron inconsistencias y que sus acciones posteriores —como el cambio de vestimenta y las comunicaciones telefónicas registradas— forman parte de los elementos considerados en la causa.

En el caso de Laudelina Peña, los investigadores analizan su presunta intervención en el traslado de los niños hasta el naranjal y en la situación posterior que habría permitido que Loan quedara alejado del control de los mayores.

Según la acusación, convenció a una de las mujeres presentes para que regresara a la vivienda, dejando a los menores únicamente bajo el control del grupo investigado.

Según la reconstrucción fiscal, Carlos Pérez y María Victoria Caillava habrían tenido intervención en un momento posterior de los hechos. En ese tramo, mientras otros acusados seguían en la zona del naranjal, la pareja estaba en la casa de Catalina Peña, abuela de Loan.

Sin embargo, los fiscales sostienen que fueron ellos quienes retiraron a Loan del lugar utilizando una camioneta Ford Ranger blanca.

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