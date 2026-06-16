Caso Loan: comenzó el juicio oral con 17 imputados y ordenaron detener a un acusado. 

Este martes comenzó en Corrientes el juicio oral por la desaparición de Loan Peña , el niño de cinco años visto por última vez en junio de 2024. Con una estricta custodia policial y los principales acusados sentados en el banquillo, dio inicio el debate.

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A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña , comenzó este martes en Corrientes el juicio por la investigación de su presunta sustracción y ocultamiento .

El inicio del juicio tuvo lugar a las 10 horas y continuará con nuevas audiencias este miércoles 17 y jueves 18 de junio. Luego, el proceso seguirá con encuentros fijados de manera semanal los miércoles y jueves .

Las audiencias tienen lugar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, ubicado en la capital correntina, bajo un amplio operativo de seguridad dispuesto para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.

Según consta en el proceso, reúne más de 90 cuerpos y cerca de 900 páginas de evidencia, resultado de la unificación de los distintos expedientes vinculados al caso.

A lo largo del juicio se intentará reconstruir los hechos, definir el rol de cada imputado y esclarecer qué ocurrió con Loan, del que no se tienen noticias desde su desaparición en junio de 2024.

El Tribunal Oral Federal encargado del debate estará conformado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco.

La última vez que se tuvo registro de Loan fue el 13 de junio de 2024, en el paraje El Algarrobal de 9 de Julio, Corrientes, mientras participaba de un almuerzo familiar. A partir de entonces, el caso continúa sin una respuesta definitiva sobre su destino.

La fiscal general Tamara Pourcel apuntó contra los principales acusados y no descartó que el menor pueda estar con vida. La funcionaria sostuvo que el nene “no se perdió ni se alejó por sus propios medios, sino que lo sustrajeron de la custodia de su padre ese día”, al afirmar que el caso responde a una lógica de crimen organizado y planificación.

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En ese marco, Pourcel afirmó que existiría una coautoría entre los principales detenidos que participaron del almuerzo, entre ellos Antonio Benítez y Laudelina Peña, tíos de Loan.

También están imputados el matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, además de Daniel Ramírez y Mónica Millapi, todos bajo investigación por su presunto rol en el hecho.

Entre los elementos clave del expediente se encuentran las pruebas odoríferas efectuadas con perros rastreadores, que habrían detectado rastros asociados a Loan en la camioneta de Pérez y Caillava y, luego, en un Ford Ka rojo bajo análisis judicial.

A esto se suman registros telefónicos, movimientos de vehículos en la franja horaria crítica e inconsistencias en las primeras declaraciones del entorno cercano.

Un dato clave dentro de la causa fue el hallazgo de una zapatilla del niño en el sector del naranjal, señalado como uno de los puntos principales de la investigación. Para los investigadores, las condiciones del terreno y la distancia hacen presumir que Loan no habría podido acceder al lugar solo.

Caso Loan: un imputado no se presentó a declarar

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes declaró en rebeldía a Federico Rossi Colombo por no haberse presentado a la audiencia y ordenó su detención.

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La jornada sumó un imprevisto cuando Rossi Colombo se incorporó a la audiencia por videollamada mediante Zoom junto a su nuevo defensor, Delgado, quien tomó el caso ese mismo día. Los jueces le preguntaron si avalaba la designación del abogado y posteriormente reclamaron explicaciones por su ausencia en el inicio del juicio.

“No tengo los recursos para viajar y menos para pagar un abogado. Surgieron situaciones y no conseguía, hasta que hablé con Delgado y accedió a defenderme”, explicó ante el tribunal.