Caso Loan: cuatro testigos declaran este martes y aportarán detalles sobre la investigación

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá otra jornada este martes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional , ubicado en la ciudad de Corrientes , donde está previsto que declaren cuatro nuevos testigos . De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales , entre los testigos que prestarán declaración se encuentran María Leticia Risco.

Se trata de la persona que se desempeñó como coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) , y Carlos Alberto Moreira , apodado “Pachucho” . Este último es vecino de 9 de Julio y tuvo participación en los primeros operativos de rastrillaje , durante los cuales filmó las huellas que fueron halladas en el marco de la búsqueda .

La lista de personas citadas para declarar también incluye a Cinthia Andrea Grimaldi , profesional especializada en tocoginecología y obstetricia , quien fue la médica que atendió a María Victoria Caillava el 14 de junio de 2024 . A su vez, deberá prestar testimonio Martín Leonardo De Cristóbal , comisario mayor de la Policía Federal Argentina y titular de la Superintendencia de Investigaciones Federales , organismo que participó de las tareas investigativas desde los primeros días del caso.

Las declaraciones previstas servirán para que el Tribunal Oral Federal de Corrientes avance en la reconstrucción de los hechos y pueda establecer con mayor precisión cómo se desplegó el operativo para localizar a Loan y qué sucedió durante las horas iniciales posteriores a su desaparición . El niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 , luego de un almuerzo familiar realizado en la vivienda de su abuela, Catalina Peña , ubicada en el paraje Algarrobal .

De la Alerta Sofía al video de las huellas

La primera declaración prevista para este martes estará vinculada con la puesta en funcionamiento de los dispositivos nacionales destinados a localizar personas desaparecidas. En ese marco, el testimonio de María Leticia Risco, quien estuvo al frente del SIFEBU entre 2011 y 2025, tendrá especial relevancia para reconstruir cómo se activó ese mecanismo.

Durante el desarrollo de la investigación, la exfuncionaria detalló cuáles fueron las acciones desplegadas por el organismo y explicó cómo se implementó la Alerta Sofía, una herramienta diseñada para realizar una difusión rápida y de alcance masivo ante la desaparición de niños y adolescentes considerados en situación de alto riesgo.

El testimonio de Risco permitirá reconstruir las intervenciones realizadas por el organismo durante las primeras horas posteriores a la desaparición, así como los distintos procedimientos de búsqueda que se pusieron en marcha con el correr de los días para tratar de localizar al niño.

También está prevista la declaración de “Pachucho”, un changarín y habitante del barrio Chaquito, en 9 de Julio, quien decidió sumarse por iniciativa propia a las tareas destinadas a encontrar a Loan.

De acuerdo con el relato que brindó en su momento, “Pachucho” tomó conocimiento de que Loan había desaparecido alrededor de las 18.30 del 13 de junio. Tras enterarse de la situación, se comunicó con el viceintendente de 9 de Julio, Luis Alberto “Beto” González, y esa misma noche se sumó a las tareas para intentar localizar al niño junto al funcionario. Según su testimonio, los rastrillajes y recorridos continuaron hasta cerca de las 2 de la madrugada.

A la mañana siguiente, alrededor de las 9.30, Moreira utilizó su celular para grabar las primeras pisadas que fueron detectadas sobre la arena mientras inspeccionaba el área acompañado por un amigo, Cristian. Posteriormente, se sumó a un nuevo rastrillaje, en esta ocasión junto a efectivos policiales y un perro llegado desde Paso de los Libres. Durante ese segundo operativo, volvió a registrar imágenes de distintas huellas, aunque esta vez las marcas habían quedado impresas sobre el barro.

El hombre declaró que compartió las grabaciones con el viceintendente a través de WhatsApp. También recordó que, durante uno de los rastrillajes, se encontró con Laudelina Peña cuando la mujer salía del monte y filmó ese momento con su teléfono. En otro tramo de la búsqueda, aseguró haber visto al ex policía Francisco Méndez, quien se desplazaba a caballo mientras participaba de las tareas para localizar a Loan.

Moreira sostuvo además que durante esa misma noche fue llevado a firmar un escrito cuyo contenido no le fue explicado con precisión, en un contexto en el que había escasa iluminación. De acuerdo con lo que manifestó ante la Justicia, mantuvo en su poder los archivos originales de las grabaciones que había realizado durante los distintos operativos de búsqueda.

Una médica un Comisario de la PFA

La tercera persona convocada para prestar declaración es Cinthia Andrea Grimaldi, profesional especializada en tocoginecología y obstetricia, quien atendió a María Victoria Caillava el 14 de junio de 2024, apenas un día después de la desaparición de Loan.

De acuerdo con lo señalado en la requisitoria de elevación a juicio, la médica explicó que la entonces funcionaria municipal había acudido al consultorio para retirar los resultados correspondientes a un control ginecológico de rutina. Según su relato, la consulta estuvo vinculada con la presencia de síntomas asociados a la etapa de perimenopausia.

La declaración de Grimaldi adquiere especial importancia debido a una discrepancia con el relato de Caillava. Durante su indagatoria, la imputada afirmó que había viajado hasta Corrientes capital con el propósito de realizarse un control semestral relacionado con nódulos mamarios. Sin embargo, según la fiscalía, ese motivo no habría sido corroborado por la profesional que la atendió.

La médica agregó que Caillava había solicitado de manera específica ser atendida en la capital provincial, pese a que Grimaldi también tenía consultorio en Goya. De acuerdo con su testimonio, la entonces funcionaria explicó que debía permanecer ese día en la ciudad porque tenía “otros asuntos” que resolver.

El cierre de la jornada estará a cargo de Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal Argentina y titular de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Su testimonio se enfocará en la participación de la fuerza federal en la pesquisa y en las distintas medidas y operativos realizados luego de que se reportara la desaparición del niño.

Cuando desapareció, Loan tenía apenas cinco años y fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. Más de dos años después, su paradero continúa sin esclarecerse, mientras que 17 personas enfrentan un juicio en Corrientes en el marco de la causa.