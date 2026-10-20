Cuidando Infancias: el refugio que acompañan a mujeres, familias y niños en Jujuy

Guardería y refugio: una ayuda clave para madres, niños y familias en Jujuy

Hay momentos en los que una familia necesita mucho más que una ayuda : necesita un lugar seguro , alguien que escuche y la tranquilidad de saber que no está sola. En Jujuy, la Asociación Civil Cuidando Infancias trabaja para ofrecer esa contención a mujeres que atraviesan situaciones de violencia y a familias que necesitan un espacio de cuidado para sus hijos.

Deportes. El jujeño que hizo de la montaña su hogar y ahora va por un nuevo desafío en Nepal

Economía El 78% de los hogares argentinos es de clase baja o media baja: cuánto gana cada uno

En una entrevista con Canal 4, el licenciado Marcelo Barrojo, presidente de la asociación, y la contadora Cecilia Quispe, integrante de la organización, explicaron cómo funcionan sus servicios y destacaron la importancia de la solidaridad de los jujeños para sostenerlos. La asociación es una organización sin fines de lucro que no recibe subsidios del Estado. Su funcionamiento depende de los aportes de socios, donantes y voluntarios que colaboran para que estas puertas puedan permanecer abiertas.

Las personas que necesitan asistencia deben comunicarse al 388-596-4444 para recibir orientación Las personas que necesitan asistencia deben comunicarse al 388-596-4444 para recibir orientación

Uno de los espacios más importantes de la asociación es el refugio Un Lugar de Esperanza, destinado a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género o violencia doméstica y necesitan un lugar seguro donde permanecer.

Se trata de un alojamiento transitorio y gratuito, donde las mujeres pueden ingresar acompañadas por sus hijos menores de 18 años. Funciona las 24 horas, durante los 365 días del año. Por razones de seguridad, la dirección del refugio no se difunde públicamente. Las personas que necesitan asistencia deben comunicarse al 388-596-4444 para recibir orientación.

Barrojo explicó que, cuando reciben una solicitud de ingreso, se activa un protocolo de protección. Una persona responsable recibe a la mujer y se solicita acompañamiento policial para garantizar su seguridad. Además de ofrecer alojamiento, el equipo procura brindar contención emocional y cubrir las necesidades inmediatas de quienes llegan, muchas veces después de atravesar experiencias difíciles.

La asociación también trabaja de manera articulada con organismos como el Consejo de la Mujer y la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que intervienen en el acompañamiento psicológico y legal. Uno de los aspectos que destacó el presidente de la organización es que cada situación necesita su propio tiempo.

En un principio, el protocolo contemplaba estadías de tres días, pero la experiencia demostró que muchas familias necesitan permanecer más tiempo para encontrar una alternativa segura. “Desgraciadamente estas cosas no se solucionan en tres días”, expresó Barrojo. Por eso, el refugio busca adaptarse a las necesidades de cada mujer y su grupo familiar, priorizando su tranquilidad y protección.

Patricias Argentinas 193, predio del Buen Pastor

Un Hogar: un espacio para que los niños estén cuidados mientras sus familias trabajan

La segunda propuesta es Un Hogar, un espacio de cuidado destinado a niños de 2 a 8 años, pensado especialmente para aquellas familias que necesitan trabajar o estudiar y no cuentan con alguien que pueda acompañar a sus hijos.

Funciona en el Buen Pastor los sábados, feriados nacionales y provinciales, y durante las jornadas institucionales en las que no hay actividad escolar habitual.

El horario de atención es de 7:30 a 19:30 y las familias deben solicitar el servicio con al menos 48 horas de anticipación, comunicándose al 388-477-3592.

Cecilia Quispe explicó que ese tiempo permite organizar al equipo de personas responsables y especializadas que acompañan a los chicos durante la jornada. En el espacio, los niños participan de actividades recreativas y lúdicas, comparten momentos con otros chicos y encuentran un entorno de cuidado y contención. La propuesta no solo busca ayudar a los adultos a cumplir con sus responsabilidades laborales o educativas, sino también ofrecer a los más pequeños un lugar donde sentirse acompañados.

“Lo que nosotros hacemos con esta anticipación es poder organizarnos y dar el mejor servicio a la comunidad y a los niños” “Lo que nosotros hacemos con esta anticipación es poder organizarnos y dar el mejor servicio a la comunidad y a los niños”

La solidaridad de los jujeños hace posible que la ayuda continúe

Detrás de cada jornada de cuidado y de cada familia que encuentra refugio hay un equipo de personas que dedica tiempo y esfuerzo a sostener la asociación.

Como no recibe subsidios estatales, Cuidando Infancias necesita del compromiso de la comunidad para continuar funcionando.

Una de sus principales actividades de recaudación es el tradicional té solidario, que este año celebró su quinta edición el 1 de octubre, con la participación de 250 personas. Bajo el lema “Una taza de té, una mano que ayuda”, el encuentro permitió reunir fondos destinados a las distintas actividades de la organización.

Quispe destacó que también necesitan sumar voluntarios, especialmente para colaborar con el espacio de cuidado infantil.

La asociación recibe donaciones de ropa, aunque actualmente cuenta con una cantidad importante de prendas. Su necesidad principal es conseguir más personas dispuestas a acompañar y colaborar de manera sostenida.

“Necesitamos más solidaridad de la gente para que esto siga funcionando” “Necesitamos más solidaridad de la gente para que esto siga funcionando”

En una provincia donde muchas familias atraviesan situaciones complejas, Cuidando Infancias recuerda que la ayuda puede comenzar con un llamado, unas horas de voluntariado o un aporte solidario. Y que, para alguien que necesita protección, saber que existe un lugar dispuesto a recibirlo puede hacer una enorme diferencia.

Teléfonos, horarios y cómo pedir ayuda