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18 de octubre de 2026 - 17:41
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Día Mundial de la Menopausia: cuidados recomendados para la salud de las mujeres

Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia. Conocé los cuidados y controles recomendados para proteger la salud femenina

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Día Mundial de la Menopausia: cuidados recomendados para la salud de las mujeres

Día Mundial de la Menopausia: cuidados recomendados para la salud de las mujeres

Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial del Climaterio y la Menopausia, una fecha que busca promover el cuidado integral de la salud femenina durante esta etapa. Los controles médicos periódicos, la actividad física, una alimentación equilibrada y el acompañamiento profesional son algunas de las recomendaciones para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

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La fecha impulsa la difusión de información sobre los cambios físicos y emocionales que pueden aparecer durante esta transición, además de la importancia de consultar con profesionales de la salud para recibir orientación y evaluar cada caso.

Qué diferencia hay entre climaterio y menopausia

El climaterio es una etapa de transición entre el período reproductivo y el no reproductivo de la mujer. Puede extenderse durante varios años y comprende diferentes cambios hormonales y físicos.

La menopausia, en cambio, se confirma cuando transcurren 12 meses consecutivos sin menstruación, siempre que no exista otra causa que explique la ausencia del sangrado.

Durante este período, la disminución de los estrógenos puede generar distintos síntomas, cuya intensidad varía en cada mujer. Entre los más frecuentes se encuentran los sofocos, las alteraciones del sueño, los cambios de ánimo y la sequedad de la piel y las mucosas.

A largo plazo, los cambios hormonales también pueden influir en la salud cardiovascular y en la densidad ósea, por lo que resulta importante mantener controles médicos.

Qué cuidados se recomiendan durante la menopausia

Los controles ginecológicos periódicos permiten evaluar el estado de salud y determinar qué estudios necesita cada mujer según su edad, sus antecedentes y sus factores de riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Realizar controles médicos periódicos: consultar con profesionales y cumplir con los estudios ginecológicos indicados, como el Papanicolaou y la mamografía, según corresponda.

  • Mantener una alimentación equilibrada: incorporar alimentos variados y nutrientes importantes para preservar la salud general y ósea.

  • Realizar actividad física: mantener una rutina de movimiento ayuda a cuidar los huesos, los músculos y la salud cardiovascular.

  • Controlar los factores de riesgo: evaluar la presión arterial, el colesterol, la glucosa y otros indicadores de acuerdo con las necesidades individuales.

  • Cuidar el descanso y el bienestar emocional: consultar si aparecen dificultades persistentes para dormir, ansiedad o cambios de ánimo que afectan la vida cotidiana.

Qué tratamientos existen para aliviar los síntomas

Cuando los síntomas afectan la calidad de vida, existen alternativas terapéuticas que pueden ayudar a aliviarlos. La elección depende de las características de cada mujer, sus antecedentes médicos y las molestias que presenta.

Entre las opciones se encuentran la terapia hormonal para la menopausia y distintos tratamientos no hormonales. Sin embargo, no todas las mujeres necesitan medicación y cualquier tratamiento debe contar con una evaluación profesional previa.

También es importante consultar ante síntomas intensos, molestias persistentes o cualquier sangrado vaginal que aparezca después de la menopausia, ya que requiere evaluación médica.

La importancia de hablar sobre la menopausia

La conmemoración del Día Mundial del Climaterio y la Menopausia busca reducir los prejuicios que todavía rodean esta etapa y facilitar el acceso a información confiable.

Reconocer los síntomas, realizar controles preventivos y consultar con profesionales permite abordar los cambios hormonales de manera individualizada, con herramientas para cuidar la salud y sostener la calidad de vida durante esta etapa.

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