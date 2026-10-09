Salud mental: un psicólogo jujeño explicó por qué reprimir las emociones puede afectar nuestro bienestar

En la previa del Día Mundial de la Salud Mental , que se conmemora cada 10 de octubre, el psicólogo Rodrigo Aladzeme (MP 284) visitó Canal 4 y reflexionó sobre la importancia de reconocer las emociones, derribar prejuicios y aprender a cuidar el bienestar psicológico en la vida cotidiana.

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Durante la entrevista, el especialista explicó que, si bien la sociedad avanzó en la comprensión de la salud mental, todavía persisten ciertas creencias heredadas de generaciones anteriores, cuando expresar tristeza, angustia o pedir ayuda era considerado una señal de debilidad.

Aladzeme señaló que durante mucho tiempo se relacionó la salud mental únicamente con enfermedades o trastornos psicológicos graves. Sin embargo, aclaró que se trata de un aspecto presente en todas las personas y en cada etapa de la vida.

"En realidad la salud mental es lo cotidiano, es lo que nosotros hacemos todos los días, dónde vivimos, cómo nos proyectamos", explicó.

En este sentido, destacó que asistir a terapia no significa necesariamente atravesar una enfermedad, sino que también puede ser una herramienta para conocerse mejor, fortalecer recursos emocionales y afrontar situaciones difíciles.

El profesional sostuvo que no existen recetas universales para alcanzar el bienestar emocional, ya que cada persona tiene sus propias características, necesidades y maneras de vincularse con los demás.

El error de guardarse todo: por qué es importante expresar lo que sentimos

Uno de los aspectos centrales de la charla fue el impacto de una crianza basada en la idea de soportar los problemas sin exteriorizar las emociones.

Durante años, frases como "hay que aguantar", "no llores" o "seguí adelante" formaron parte de una cultura que muchas veces minimizaba el sufrimiento emocional.

"Afecta más a la salud mental el reprimir, el comerse, por así decirlo, esa angustia, esos conflictos", advirtió Aladzeme.

Por eso, remarcó la importancia de reconocer lo que sentimos, ponerlo en palabras y buscar espacios de confianza para compartir nuestras preocupaciones.

También indicó que pedir ayuda no debe interpretarse como una debilidad, sino como una forma de encontrar acompañamiento frente a situaciones que pueden resultar difíciles de manejar.

¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental todos los días?

El psicólogo explicó que el primer paso es aprender a conocernos. Identificar nuestras emociones, reconocer qué situaciones nos afectan y comprender cómo reaccionamos frente a los conflictos permite desarrollar herramientas para afrontar mejor los problemas.

Además, hizo referencia a la inteligencia emocional, un concepto cada vez más presente en las conversaciones sobre bienestar psicológico.

Según detalló, regular las emociones no significa reprimirlas, sino aprender a reconocer su intensidad y responder de una manera más adecuada frente a cada situación.

También advirtió que muchas veces las personas pueden interpretar determinados problemas de manera catastrófica, lo que incrementa la angustia y dificulta encontrar soluciones.

Salud mental en niños: la importancia de enseñarles a reconocer sus emociones

Otro de los puntos abordados fue el acompañamiento emocional durante la infancia.

Aladzeme explicó que los padres y adultos responsables cumplen un papel fundamental para ayudar a los chicos a comprender lo que sienten.

En lugar de minimizar el llanto o la tristeza, recomendó escuchar y generar espacios de diálogo que les permitan expresar sus emociones.

"Poder empezar con el ABC que se llama de las emociones, a ponerle nombre a todo aquello que nos va sucediendo", señaló.

Asimismo, destacó que tanto los niños como las niñas experimentan las mismas emociones y que es importante evitar los estereotipos que limitan la expresión de determinados sentimientos según el género.

Un mensaje en la previa del Día Mundial de la Salud Mental

De cara a la conmemoración del 10 de octubre, el especialista invitó a reflexionar sobre la manera en que cada persona construye su bienestar emocional.

También destacó el valor del humor como una herramienta que puede ayudar a enfrentar las dificultades cotidianas y aliviar tensiones.

El mensaje central fue que cuidar la salud mental no debe limitarse a una fecha especial ni comenzar únicamente cuando aparece un problema grave. Reconocer las emociones, fortalecer los vínculos, aprender a pedir ayuda y buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario son acciones que forman parte del cuidado diario.

La fecha busca precisamente generar conciencia sobre esa importancia y contribuir a dejar atrás los prejuicios que todavía rodean a la salud mental.

Dónde pedir ayuda en Jujuy

Ante una situación de crisis o cuando una persona manifiesta ideas de muerte o suicidio, la red pública de Jujuy cuenta con canales gratuitos de atención: