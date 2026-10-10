Día Mundial de la Salud Mental: por qué se conmemora cada 10 de octubre

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental , una jornada destinada a visibilizar la importancia del bienestar psicológico y emocional, promover la prevención y fomentar el acceso a servicios de atención para todas las personas.

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La iniciativa invita a reflexionar sobre cómo las condiciones de vida, los vínculos personales, el entorno laboral y las situaciones de estrés pueden influir en la salud mental. También busca reducir el estigma asociado a los trastornos mentales y promover una sociedad más informada, empática e inclusiva.

El Día Mundial de la Salud Mental fue establecido en 1992 por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), una organización internacional dedicada a promover el bienestar psicológico y defender los derechos de las personas con problemas de salud mental.

Desde entonces, la fecha se convirtió en una oportunidad para impulsar campañas de concientización, promover políticas públicas y generar espacios de diálogo sobre una problemática que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con gobiernos, organizaciones sociales y profesionales de la salud, participa en iniciativas orientadas a mejorar la prevención, la atención y el acompañamiento.

¿Qué se entiende por salud mental?

La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas afrontar las dificultades cotidianas, desarrollar sus capacidades, establecer relaciones saludables y participar activamente en la comunidad.

No se limita a la ausencia de trastornos mentales. También comprende el equilibrio emocional, psicológico y social, así como la capacidad de adaptarse a los cambios y gestionar las situaciones difíciles.

Al igual que ocurre con la salud física, el bienestar mental puede variar a lo largo de la vida. Factores como los problemas económicos, las dificultades familiares, las exigencias laborales, el aislamiento y los acontecimientos inesperados pueden influir en él.

Cuando la salud mental se ve afectada, pueden aparecer dificultades para manejar las emociones, tomar decisiones, mantener vínculos o realizar las actividades habituales. Por eso, reconocer las señales de malestar y buscar ayuda cuando sea necesario resulta fundamental.

El lema del Día Mundial de la Salud Mental 2026

En 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa la campaña “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real”, que busca incorporar a quienes atravesaron problemas de salud mental en las decisiones, las políticas públicas y el diseño de los servicios de atención.

La iniciativa también promueve modelos de atención comunitaria basados en los derechos humanos. Según los datos difundidos por la OMS, solo el 9% de los países completó la transición hacia este tipo de atención, mientras que el 53% se encuentra en las primeras etapas del proceso. Además, cerca del 49% de los ingresos hospitalarios psiquiátricos notificados son involuntarios.

La importancia de reducir el estigma y facilitar el acceso a la atención

Uno de los principales objetivos del Día Mundial de la Salud Mental es combatir los prejuicios que todavía rodean a los problemas psicológicos y psiquiátricos.

El miedo a ser juzgadas, la desinformación y las dificultades para acceder a profesionales pueden retrasar la búsqueda de ayuda. Por eso, hablar abiertamente sobre salud mental y promover información confiable son pasos importantes para derribar barreras.

La jornada también invita a fortalecer las redes de contención, escuchar sin juzgar y comprender que pedir ayuda no es una señal de debilidad.

Promover la salud mental implica, además, garantizar que las personas puedan acceder a orientación, prevención, tratamiento y acompañamiento oportunos, independientemente de sus condiciones sociales o económicas.

En este 10 de octubre, el mensaje central es recordar que el bienestar mental forma parte integral de la salud y que su cuidado requiere compromiso individual, comunitario e institucional.