Día Mundial de la Salud Mental: por qué se conmemora cada 10 de octubre

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada destinada a visibilizar la importancia del bienestar psicológico y emocional, promover la prevención y fomentar el acceso a servicios de atención para todas las personas.
La iniciativa invita a reflexionar sobre cómo las condiciones de vida, los vínculos personales, el entorno laboral y las situaciones de estrés pueden influir en la salud mental. También busca reducir el estigma asociado a los trastornos mentales y promover una sociedad más informada, empática e inclusiva.
Día Mundial de la Salud Mental
¿Por qué se celebra el 10 de octubre?
El Día Mundial de la Salud Mental fue establecido en 1992 por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), una organización internacional dedicada a promover el bienestar psicológico y defender los derechos de las personas con problemas de salud mental.
Desde entonces, la fecha se convirtió en una oportunidad para impulsar campañas de concientización, promover políticas públicas y generar espacios de diálogo sobre una problemática que afecta a millones de personas en todo el mundo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con gobiernos, organizaciones sociales y profesionales de la salud, participa en iniciativas orientadas a mejorar la prevención, la atención y el acompañamiento.
¿Qué se entiende por salud mental?
La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas afrontar las dificultades cotidianas, desarrollar sus capacidades, establecer relaciones saludables y participar activamente en la comunidad.
No se limita a la ausencia de trastornos mentales. También comprende el equilibrio emocional, psicológico y social, así como la capacidad de adaptarse a los cambios y gestionar las situaciones difíciles.
Al igual que ocurre con la salud física, el bienestar mental puede variar a lo largo de la vida. Factores como los problemas económicos, las dificultades familiares, las exigencias laborales, el aislamiento y los acontecimientos inesperados pueden influir en él.
Cuando la salud mental se ve afectada, pueden aparecer dificultades para manejar las emociones, tomar decisiones, mantener vínculos o realizar las actividades habituales. Por eso, reconocer las señales de malestar y buscar ayuda cuando sea necesario resulta fundamental.
El lema del Día Mundial de la Salud Mental 2026
En 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa la campaña “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real”, que busca incorporar a quienes atravesaron problemas de salud mental en las decisiones, las políticas públicas y el diseño de los servicios de atención.
La iniciativa también promueve modelos de atención comunitaria basados en los derechos humanos. Según los datos difundidos por la OMS, solo el 9% de los países completó la transición hacia este tipo de atención, mientras que el 53% se encuentra en las primeras etapas del proceso. Además, cerca del 49% de los ingresos hospitalarios psiquiátricos notificados son involuntarios.
La importancia de reducir el estigma y facilitar el acceso a la atención
Uno de los principales objetivos del Día Mundial de la Salud Mental es combatir los prejuicios que todavía rodean a los problemas psicológicos y psiquiátricos.
El miedo a ser juzgadas, la desinformación y las dificultades para acceder a profesionales pueden retrasar la búsqueda de ayuda. Por eso, hablar abiertamente sobre salud mental y promover información confiable son pasos importantes para derribar barreras.
La jornada también invita a fortalecer las redes de contención, escuchar sin juzgar y comprender que pedir ayuda no es una señal de debilidad.
Promover la salud mental implica, además, garantizar que las personas puedan acceder a orientación, prevención, tratamiento y acompañamiento oportunos, independientemente de sus condiciones sociales o económicas.
En este 10 de octubre, el mensaje central es recordar que el bienestar mental forma parte integral de la salud y que su cuidado requiere compromiso individual, comunitario e institucional.
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