Muerte de Maradona: declaró el último testigo y el juicio se acerca a su final.

El juicio por la muerte de Diego Maradona completó este martes su etapa de testimonios. Pablo Ferrari, perito oficial, fue el último en declarar ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro y sostuvo que el Diez murió súbitamente.

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El juicio por la muerte de Diego Maradona entró en su tramo final luego de que este martes declarara el último testigo. Se trató de Pablo Ferrari , un perito oficial que concluyó que el Diez murió súbitamente .

Ferrari , jefe de la Asesoría Pericial de San Isidro , había participado en 2024 de una pericia pedida por la defensa de Leopoldo Luque . Entre sus conclusiones, sostuvo que no existían estudios previos que hubieran advertido un riesgo cardíaco en Maradona y descartó que el exfutbolista haya sufrido una agonía prolongada.

Una vez terminada la declaración del último testigo, el juez Alberto Gaig confirmó que el 22 de octubre finalizará el debate oral y explicó cómo serán los alegatos de las partes.

“Los días 8, 13 y 14 de octubre alegarán los fiscales y querellantes, mientras que el 20, 21 y 22 será el turno de las defensas”, explicó el magistrado. El 22 de octubre quedó establecido como fecha definitiva para el cierre del debate, ya que la sala de juicio está reservada hasta ese día.

Por su parte, la próxima semana los imputados podrán ampliar sus indagatorias por última vez, antes de que el juicio entre en su etapa final.

El perito Pablo Ferrari explicó que Maradona murió “de un paro cardiorrespiratorio secundario a una claudicación ventricular cardíaca”, que le provocó un edema agudo de pulmón. “Esto lo asfixió y por eso murió”, sostuvo, y aclaró que no pudieron determinar las causas del paro a partir de la prueba analizada.

El perito también fue consultado sobre la posible agonía de Maradona y descartó que se haya extendido durante varias horas. “El período agónico es de pocos minutos a escasas horas”, explicó.

Según su análisis, el Diez sufrió un infarto, una arritmia y luego un edema agudo de pulmón que terminó provocándole la muerte. “Este período fue cortito, no puedo sostener académicamente que haya tenido largas horas de agonía. Fue súbito”, afirmó.

La sanción a Francisco Oneto tras un tenso cruce con un juez

La tensión apareció cuando el fiscal Patricio Ferrari realizó una pregunta al perito con el objetivo de evaluar su credibilidad. La consulta provocó el enojo del abogado defensor de Leopoldo Luque.

Durante el interrogatorio, el fiscal le preguntó a Pablo Ferrari si había participado de la pericia realizada en la causa por la muerte de Alejandro Cohn, hermano del cineasta Mariano Cohn, fallecido en el Hospital de San Isidro. El perito respondió que sí.

El fiscal insistió: “¿Y usted recuerda que los médicos imputados terminaron condenados en ese juicio?”. La consulta generó una fuerte reacción de Oneto, quien pidió que fuera retirada por tratarse de una causa ajena y, visiblemente molesto, calificó la situación de “demencial”.

El cruce obligó a intervenir al juez Pablo Rolón, quien le pidió a Oneto que se calmara y le llamó la atención. “Mire que a mí no me asusta que me levante el tono de voz”, respondió el defensor. “Yo me he manejado siempre con mucho respeto a ustedes y a todos ustedes”, replicó el magistrado.

La discusión continuó hasta que el juez solicitó una sanción para Oneto. En ese momento, su colega Alberto Ortolani intervino para intentar bajar la tensión y encauzar nuevamente el debate. La pregunta del fiscal Patricio Ferrari, finalmente, fue rechazada.