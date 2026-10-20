Tres personas fueron acusadas de robar caños y contrabandearlos a Bolivia

Tres personas quedaron formalmente acusadas por robar caños de Refinor en Salvador Mazza, provincia de Salta. La causa busca esclarecer qué ocurrió con los materiales robados y establecer si hubo más individuos implicados en las tareas necesarias para transportarlos.
Los imputados son Rolando Gabriel Ortega, Carlos Raúl Ortega y Rodrigo Alfredo Segundo. La acusación fue formulada por Armando Cazón, fiscal penal de Salvador Mazza, quien les atribuyó el delito de robo calificado en despoblado y en banda. Los tres comparecieron con la asistencia del defensor oficial Aldo Hernández y ejercieron su derecho a no prestar declaración.
Cómo se descubrió el robo
El hecho salió a la luz cuando Diego Alberto Amerise, encargado de supervisar la seguridad de Refinor, transitaba junto a guardias de vigilancia por las inmediaciones de Arenales y Caraparí, en Playa Ancha. Al aproximarse a una vía de acceso que desemboca en el cruce del río Itiyuro, oyeron voces y detectaron a un grupo de personas que, según lo observado, estaba retirando cañerías pertenecientes a la compañía.
Frente a lo ocurrido, Amerise recurrió a la Policía de Salvador Mazza para pedir su intervención. Cuando volvió al sitio acompañado por los agentes, hallaron a los presuntos responsables en pleno proceso de corte de las estructuras. De acuerdo con la denuncia, ya habían desprendido tres segmentos de alrededor de 1,30 metros cada uno, mientras que una cuarta pieza presentaba un corte parcial.
De acuerdo con el parte policial, los sospechosos fueron descubiertos cuando trasladaban un tramo de aproximadamente 24 pulgadas de diámetro y 80 centímetros de longitud.
Tras interceptarlos, los agentes procedieron a detenerlos y decomisaron diversos elementos que presuntamente habrían empleado para llevar adelante la operación. Entre los objetos incautados había una pala, sierras de mano, repuestos para estas herramientas, una llave francesa y un alicate. Además, los uniformados secuestraron dos mochilas.
Investigan el posible traslado de las piezas a Bolivia
Entre las líneas de investigación, los fiscales consideran la posibilidad de que los conductos fueran fraccionados en segmentos de menor tamaño para simplificar su traslado y posterior venta. Por las dimensiones y el peso de estas estructuras de acero, la Justicia intenta determinar si hubo más individuos involucrados en el hecho y si para movilizar el material se recurrió al uso de camionetas o vehículos de carga.
Refinor había reportado previamente otros hechos de robo en esa misma zona. Las características del terreno, sumadas a la presencia de abundante vegetación y a las grandes distancias, complican las tareas de control y hacen más difícil identificar a quienes acceden al lugar para llevarse los elementos.
Por otra parte, la compañía había señalado que integrantes de su equipo de vigilancia fueron amenazados de muerte en oportunidades anteriores. Sin embargo, la documentación judicial no establece una relación entre esos antecedentes y los tres acusados en la causa actual.
El expediente sigue bajo investigación y todavía quedan varias cuestiones por esclarecer. Las autoridades buscan establecer la magnitud de las sustracciones, conocer dónde terminaron las cañerías y determinar si otras personas intervinieron en los hechos.
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