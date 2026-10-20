martes 20 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de octubre de 2026 - 10:28
Policiales.

Tres personas fueron acusadas de robar caños y contrabandearlos a Bolivia

Se investiga si los materiales eran cortados para facilitar su traslado y posterior llevarlos a Bolivia. Buscan establecer si hay más personas implicadas.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Robaban caños de para contrabandearlos a Bolivia y fueron atrapados.

Robaban caños de para contrabandearlos a Bolivia y fueron atrapados.

Tres personas quedaron formalmente acusadas por robar caños de Refinor en Salvador Mazza, provincia de Salta. La causa busca esclarecer qué ocurrió con los materiales robados y establecer si hubo más individuos implicados en las tareas necesarias para transportarlos.

Lee además
Un ómnibus que salió de Orán llevaba contrabando valuado en $453 millones
Policiales.

Un ómnibus que salió de Orán llevaba contrabando valuado en $453 millones
Incidentes en la frontera entre Argentina y Bolivia: Prefectura intervino ante un intento de contrabando. 
Policiales.

Incidentes en la frontera entre Argentina y Bolivia: Prefectura intervino ante un intento de contrabando

Los imputados son Rolando Gabriel Ortega, Carlos Raúl Ortega y Rodrigo Alfredo Segundo. La acusación fue formulada por Armando Cazón, fiscal penal de Salvador Mazza, quien les atribuyó el delito de robo calificado en despoblado y en banda. Los tres comparecieron con la asistencia del defensor oficial Aldo Hernández y ejercieron su derecho a no prestar declaración.

Cómo se descubrió el robo

El hecho salió a la luz cuando Diego Alberto Amerise, encargado de supervisar la seguridad de Refinor, transitaba junto a guardias de vigilancia por las inmediaciones de Arenales y Caraparí, en Playa Ancha. Al aproximarse a una vía de acceso que desemboca en el cruce del río Itiyuro, oyeron voces y detectaron a un grupo de personas que, según lo observado, estaba retirando cañerías pertenecientes a la compañía.

Frente a lo ocurrido, Amerise recurrió a la Policía de Salvador Mazza para pedir su intervención. Cuando volvió al sitio acompañado por los agentes, hallaron a los presuntos responsables en pleno proceso de corte de las estructuras. De acuerdo con la denuncia, ya habían desprendido tres segmentos de alrededor de 1,30 metros cada uno, mientras que una cuarta pieza presentaba un corte parcial.

De acuerdo con el parte policial, los sospechosos fueron descubiertos cuando trasladaban un tramo de aproximadamente 24 pulgadas de diámetro y 80 centímetros de longitud.

Tras interceptarlos, los agentes procedieron a detenerlos y decomisaron diversos elementos que presuntamente habrían empleado para llevar adelante la operación. Entre los objetos incautados había una pala, sierras de mano, repuestos para estas herramientas, una llave francesa y un alicate. Además, los uniformados secuestraron dos mochilas.

Investigan el posible traslado de las piezas a Bolivia

Entre las líneas de investigación, los fiscales consideran la posibilidad de que los conductos fueran fraccionados en segmentos de menor tamaño para simplificar su traslado y posterior venta. Por las dimensiones y el peso de estas estructuras de acero, la Justicia intenta determinar si hubo más individuos involucrados en el hecho y si para movilizar el material se recurrió al uso de camionetas o vehículos de carga.

Refinor había reportado previamente otros hechos de robo en esa misma zona. Las características del terreno, sumadas a la presencia de abundante vegetación y a las grandes distancias, complican las tareas de control y hacen más difícil identificar a quienes acceden al lugar para llevarse los elementos.

Por otra parte, la compañía había señalado que integrantes de su equipo de vigilancia fueron amenazados de muerte en oportunidades anteriores. Sin embargo, la documentación judicial no establece una relación entre esos antecedentes y los tres acusados en la causa actual.

El expediente sigue bajo investigación y todavía quedan varias cuestiones por esclarecer. Las autoridades buscan establecer la magnitud de las sustracciones, conocer dónde terminaron las cañerías y determinar si otras personas intervinieron en los hechos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un ómnibus que salió de Orán llevaba contrabando valuado en $453 millones

Incidentes en la frontera entre Argentina y Bolivia: Prefectura intervino ante un intento de contrabando

La Rioja: secuestraron mercadería de contrabando por $175 millones y 22 kilos de hojas de coca

Juicio por Diego Maradona: las defensas presentan sus alegatos en la recta final del proceso

Caso de las mellizas envenenadas en El Perchel: el acusado es su padre y conocerá sentencia

Lo que se lee ahora
Última semana del juicio por la muerte de Maradona: empiezan los alegatos de las seis defensas y se acerca el veredicto.
Policiales.

Juicio por Diego Maradona: las defensas presentan sus alegatos en la recta final del proceso

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda
Jujuy.

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda

Cena Blanca 2025. video
Precios.

Cena Blanca 2026 en Jujuy: cuánto cuestan los trajes y cuáles son los colores en tendencia

Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo

Imagen alusiva
Jujuy.

Rige alerta en Jujuy por viento norte y aumento de temperaturas: desde cuándo y en qué zonas

Guía básica para entender el fenómeno de El Niño: cinco preguntas clave
País.

Guía básica para entender el fenómeno de El Niño: cinco preguntas clave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel