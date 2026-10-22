Terminó el juicio por la muerte de Diego Maradona: absolvieron a un médico y el fallo será el 22 de diciembre

El juicio por la muerte de Diego Maradona llegó este jueves 22 de octubre a su última audiencia. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió absolver al médico clínico Pedro Di Spagna y anunció que el veredicto sobre los otros seis acusados se conocerá el próximo 22 de diciembre de 2026, a las 12 horas.

La decisión fue comunicada por el juez Alberto Gaig, integrante del tribunal junto con Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Los magistrados se retiraron a deliberar para determinar las responsabilidades penales de los profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

El médico clínico Pedro Di Spagna quedó absuelto por decisión del tribunal. Mientras tanto, los jueces deberán resolver la situación de los otros seis imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la médica Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

Durante el cierre de la audiencia, el juez Alberto Gaig se mostró emocionado y destacó la complejidad del proceso judicial.

“Fue un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública. Poco habitual. Durante todo este tiempo ha habido discusiones, planteos, posiciones muy enfrentadas y muchos momentos de tensión, pero creo que forma parte del juicio, cada parte cumple con su rol”, expresó.

Por qué el veredicto se conocerá recién el 22 de diciembre

Juicio por la muerte de Diego Maradona.

El presidente del tribunal explicó que la extensión del juicio y la cantidad de pruebas presentadas requieren un período de análisis antes de comunicar la decisión definitiva.

“Atendiendo a la extensión, a la complejidad del debate y al volumen de la prueba que debe ser analizada, el tribunal considera necesario contar con un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo antes de adoptar esa decisión”, manifestó Gaig.

Finalmente, confirmó: “La lectura del veredicto tendrá lugar el día 22 de diciembre del 2026 a las 12 horas”.

Dalma Maradona pidió justicia entre lágrimas

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La última audiencia también estuvo marcada por la declaración de Dalma Maradona, quien tomó la palabra ante los jueces y expresó el dolor que atraviesa su familia. “Se me hace muy difícil. Esta es otra oportunidad de poder defender a mi papá”, manifestó entre lágrimas.

“Tanto Gianinna como yo estuvimos escuchando horrores y barbaridades de nuestra persona. Sabíamos que esto podía pasar. Tratamos de llevarlo lo mejor posible”, sostuvo.

En uno de los momentos más emotivos, Dalma señaló: “Lo que tengo para decirles a esas personas es que ellos tienen la posibilidad de estar con su familia. Es algo que mi papá lamentablemente ya no tiene”.

Además, relató una conversación que mantuvo con su hija menor antes de asistir al tribunal. “Le dije que venía al juicio y me preguntó si yo también iba a ir al cielo como su abuelo”, contó.