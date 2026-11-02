El Campeonato Jujeño de Mountain Bike cerró su temporada en San Antonio

El Campeonato Jujeño de Mountain Bike (MTB) llegó a su fin con la disputa de la cuarta y última fecha en San Antonio . La jornada reunió a ciclistas de diferentes categorías y edades.

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Todos completaron el calendario de competencias de la temporada y participaron de la definición de los campeonatos. La competencia contó con pruebas de una y dos vueltas, además de las categorías infantiles, que tuvieron una participación destacada durante el cierre del certamen. Los corredores demostraron su preparación y compromiso a lo largo de las distintas fechas disputadas.

Tras el cierre de la temporada, se dieron a conocer los nombres de los ciclistas que lograron consagrarse en sus respectivas categorías.

El Campeonato Jujeño de Mountain Bike cerró su temporada en San Antonio

En las competencias de una vuelta, los campeones fueron:

Damas Promocionales: Lourdes Cavero.

Menores: Germán Rocha Gómez.

Promocionales A: Fernando Sebastián Torres.

Promocionales B: Andrés Gonzalo Díaz.

Por su parte, en las pruebas de dos vueltas, los resultados fueron los siguientes:

Cadetes: Juan Valero.

Menores: Germán Rocha Gómez.

Damas Elite: Sofía Eliana García.

Promocionales B: Andrés Gonzalo Díaz.

Damas Master B: Fabiana Zamar.

Damas Master C: Eugenia Ovando.

E-Bike Libre: Ruso Benencia.

Elite: Diego Tejerina.

Junior: Andrés Benjamín Trigo.

Master A: Diego Barrojo.

Master B1: Gustavo Enrique Fiad.

Master B2: Marcelo Ricardes.

Master C1: José Eduardo Zeballos.

Master C2: Daniel Alejandro Pérez.

Master D: Marcelo Herrera.

De esta manera, el certamen completó su calendario con representantes de diferentes divisiones, desde las promocionales hasta las categorías Master, consolidando la participación de ciclistas de distintas edades y niveles de experiencia.

El Campeonato Jujeño de Mountain Bike cerró su temporada en San Antonio

Los más chicos también fueron protagonistas en San Antonio

Uno de los momentos destacados de la cuarta fecha fue la participación de los corredores infantiles, quienes tuvieron su espacio dentro de la jornada de cierre del Campeonato Jujeño de MTB. Las distintas pruebas permitieron que los niños demostraran sus habilidades sobre la bicicleta y sumaran experiencia en un entorno competitivo, acompañados por sus familias.

Los ganadores de las categorías infantiles fueron: